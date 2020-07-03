Intel Core i7-1165G7 сравнили с AMD Ryzen 7 4800U: очередная победа Tiger Lake в однопотоке

Intel Core i7-1165G7 сравнили с AMD Ryzen 7 4800U: очередная победа Tiger Lake в однопотоке

Являющийся частью 11-го поколения процессоров Intel Tiger Lake-U чип Core i7-1165G7 снова показался в синтетических тестах. На этот раз он не только показал заметный прирост производительности по отношению к актуальному поколению Ice Lake-U, но и выступил очень достойно против самого быстрого процессора AMD Ryzen 4000 серии Renoir-U.

Напомним, что ещё пока неаносированные процессоры Intel Tiger Lake-U построены с использованием усовершенствованного 10-нм+ технологического процесса на базе новой архитектуры Willow Cove. В свою очередь конкуренты в лице серии чипов Ryzen 4000U (Renoir), выпущенные в апреле этого года, используют 7-нм техпроцесс и архитектуру Zen 2.

Мы уже видели первые испытания Core i7-1165G7 в тесте 3DMark Time Spy. Там он весьма неплохо себя показал, хотя совсем не является флагманом. Это звание принадлежит модели Core i7-1185G7. Согласно новым данным, даже менее производительного чипа Intel хватило для того, чтобы обогнать в однопоточном испытании Geekbench конкурента от AMD в лице Ryzen 7 4800U.

Intel Core i7-1165G7 сравнили с AMD Ryzen 7 4800U: очередная победа Tiger Lake в однопотоке

Процессор Core i7-1165G7 использует 4 ядра и 8 виртуальных потоков, которые работают в частотном диапазоне от 2,8 до 4,7 ГГц. Кроме того, чип имеет 12 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и 5 Мбайт второго уровня. Графическая подсистема процессора представлена новой архитектурой 12-го поколения Intel Xe, способной продемонстрировать двукратный прирост производительности по сравнению с 11-м поколением графики «синих».

Intel Core i7-1165G7 сравнили с AMD Ryzen 7 4800U: очередная победа Tiger Lake в однопотоке

Результаты Core i7-1165G7

Проверка производительности процессора Intel проводилась в составе неанонсированного ноутбука компании Lenovo (модель 82CU). В однопоточном испытании Geekbench 4 чип Core i7-1165G7 смог набрать до 6737 баллов, в многопоточном — до 23 414 очков. Внутри аналогичного ноутбука Lenovo (82DM) процессор Ryzen 7 4800U, имеющий в два раза большее количество ядер и виртуальных потоков, показал результат до 5584 баллов в однопоточном испытании. При многопоточном тесте чип AMD собрал 27 538 очков.

Intel Core i7-1165G7 сравнили с AMD Ryzen 7 4800U: очередная победа Tiger Lake в однопотоке

Результаты Ryzen 7 4800U

Преимущество процессора Intel над конкурентом в однопоточных задачах оказалось до 20 %. Вполне неудивительно, учитывая 10-процентное превосходство по максимальной тактовой частоте — 4,7 ГГц против 4,2 ГГц у Ryzen 7 4800U. В многопоточном испытании последний оказался быстрее на 17 %, что также очевидно, поскольку он обладает в два раза большим количеством ядер и потоков.

В то же время разница оказалась меньше, чем была продемонстрирована в 3DMark Time Spy. Там процессор AMD обошёл Core i7-1165G7 с преимуществом до 34 %. Чипу Intel удалось сравняться лишь с Ryzen 7 4700U, но только благодаря тому, что участвовавший в сравнении экземпляр процессора AMD не имел поддержки технологии SMT. На фоне Core i7-1065G7 (Ice Lake) новый Core i7-1165G7 примерно на 17 % быстрее в однопоточных приложениях и до 26 % производительнее в многопоточных.

Intel Core i7-1165G7 сравнили с AMD Ryzen 7 4800U: очередная победа Tiger Lake в однопотоке

Результаты Core i5-1135G7

Достойно показала себя и младшая модель Intel Core i5-1135G7, которую в базе того же Geekbench обнаружил пользователь Momomo_US. В однопоточном тесте чип набрал 6046 очков, в многопоточном — 21 469 баллов. Для сравнения, AMD Ryzen 7 4700U набрал в «однопотоке» 4914 очков, а в многопоточном испытании его максимальный результат составил 23 503 балла. Отрыв не столь значительный, учитывая вдвое большее количество ядер при одинаковом количестве потоков — 8/8 против 4/8 у Intel.

Intel Core i7-1165G7 сравнили с AMD Ryzen 7 4800U: очередная победа Tiger Lake в однопотоке

Результаты Ryzen 7 4700U и Ryzen 5 4500U

При сравнении Intel Core i5-1135G7 с Ryzen 5 4500U последний проиграл вчистую. Он набрал 4756 баллов в однопоточном тесте и 19 223 баллов в многопоточном.

Intel Core i7-1165G7 сравнили с AMD Ryzen 7 4800U: очередная победа Tiger Lake в однопотоке

Официальный анонс процессоров 11-го поколения Intel Tiger Lake ожидается во второй половине 2020 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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