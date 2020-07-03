Intel готовит процессор Core i9-10850K — более доступный вариант 10-ядерного флагмана

Intel готовит процессор Core i9-10850K — более доступный вариант 10-ядерного флагмана

В базе данных синтетического теста Geekbench 4 был замечен 10-ядерный процессор Intel Core i9-10850K серии Comet Lake-S. Как указывают сетевые источники, данный чип может оказаться более выгодной с финансовой точки зрения альтернативой флагманской модели Core i9-10900K.

Intel Core i9-10900K, как и остальные чипы нового поколения, поступили в продажу в минувшем мае. Однако быстрейший в мире 10-ядерный процессор очень сложно встретить в продаже, поскольку по всему миру наблюдается его дефицит. Рекомендованная стоимость флагмана составляет $488, однако Intel, похоже, готовит чуть менее производительный, но более доступный вариант в виде Core i9-10850K. Интересную новинку заметил небезызвестный Tum_Apisak.

Как и флагман, новая модель обладает десятью ядрами и двадцатью виртуальными потоками. Известно, что его базовая тактовая частота составляет 3,60 ГГц, а в режиме автоматического разгона она может повышаться до 5,20 ГГц. Процессор оснащён 20 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и в общей сложности 2,5 Мбайт кеш-памяти второго уровня. Информация об уровне его TDP не предоставляется, но не удивимся, если это значение будет аналогично тем же 125 Вт, которые были заявлены для Core i9-10900K.

Intel готовит процессор Core i9-10850K — более доступный вариант 10-ядерного флагмана

Базовая и максимальная частота нового процессора на 100 МГц ниже, чем заявлены для старшего Core i9-10900K (3,7/5,3 ГГц). Исходя из имеющихся результатов, производительность Core i9-10850K в однопоточном испытании Geekbench 4 практически такая же, как и у флагмана, а в многопоточных задачах он в среднем на 5 % медленнее старшего собрата — 38 000 очков против около 40 000 соответственно.

Intel готовит процессор Core i9-10850K — более доступный вариант 10-ядерного флагмана

Пока невозможно сказать, будет ли новый чип, как и в случае Core i9-10910 для компьютеров Apple iMac 2020, предлагаться только в составе готовых решений, или же новую модель можно будет встретить и в розничной продаже в виде отдельного предложения. Учитывая чуть меньшую производительность относительно флагмана, цена Core i9-10850K также может быть ниже, чем у старшей модели серии Comet Lake-S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Завод Tsinghua по производству китайской DRAM начнёт выдавать продукцию в 2022 годуЗавод Tsinghua по производству китайской DRAM начнёт выдавать продукцию в 2022 году
Статистика Silicon Lottery: на частоте 5,1 ГГц способен работать лишь один Core i9-10900K из четырёхСтатистика Silicon Lottery: на частоте 5,1 ГГц способен работать лишь один Core i9-10900K из четырёх
Восьмиядерный Intel Rocket Lake с графикой Gen12 Xe отметился в бенчмаркеВосьмиядерный Intel Rocket Lake с графикой Gen12 Xe отметился в бенчмарке
Apple TV 2020 на базе A12X Bionic появится в сентябре — компания готовит масштабный запуск нескольких устройствApple TV 2020 на базе A12X Bionic появится в сентябре — компания готовит масштабный запуск нескольких устройств
Вентиляторы DeepCool Gamer Storm TF-120S и TF-140S рассчитаны на радиаторы СЖОВентиляторы DeepCool Gamer Storm TF-120S и TF-140S рассчитаны на радиаторы СЖО
Блок рекламы


Похожие новости
Статистика Silicon Lottery: на частоте 5,1 ГГц способен работать лишь один Core i9-10900K из четырёхСтатистика Silicon Lottery: на частоте 5,1 ГГц способен работать лишь один Core i9-10900K из четырёх
Arctic представила серию процессорных кулеров Freezer 13 X из четырёх моделейArctic представила серию процессорных кулеров Freezer 13 X из четырёх моделей
От Zen до Zen 3: материнские платы на AMD 550 смогут работать с любым процессором RyzenОт Zen до Zen 3: материнские платы на AMD 550 смогут работать с любым процессором Ryzen
AMD Ryzen лидируют на японском розничном рынке ЦП, несмотря на запуск серии Intel Comet LakeAMD Ryzen лидируют на японском розничном рынке ЦП, несмотря на запуск серии Intel Comet Lake
Apple TV 2020 на базе A12X Bionic появится в сентябре — компания готовит масштабный запуск нескольких устройствApple TV 2020 на базе A12X Bionic появится в сентябре — компания готовит масштабный запуск нескольких устройств
Lenovo готовит к выпуску ультрабук Yoga Carbon 13 на базе Intel Tiger LakeLenovo готовит к выпуску ультрабук Yoga Carbon 13 на базе Intel Tiger Lake
Восьмиядерный Intel Rocket Lake с графикой Gen12 Xe отметился в бенчмаркеВосьмиядерный Intel Rocket Lake с графикой Gen12 Xe отметился в бенчмарке
Первые тесты пятиядерного процессора Intel Lakefield: что-то пошло не такПервые тесты пятиядерного процессора Intel Lakefield: что-то пошло не так
Комментарий инженера: Apple решила порвать с Intel из-за многочисленных проблем в SkylakeКомментарий инженера: Apple решила порвать с Intel из-за многочисленных проблем в Skylake
Развод Apple с Intel обернётся потерями и для AMDРазвод Apple с Intel обернётся потерями и для AMD
Последние новости
Подгружаем последние новости