Intel готовит процессор Core i9-10850K — более доступный вариант 10-ядерного флагмана

В базе данных синтетического теста Geekbench 4 был замечен 10-ядерный процессор Intel Core i9-10850K серии Comet Lake-S. Как указывают сетевые источники, данный чип может оказаться более выгодной с финансовой точки зрения альтернативой флагманской модели Core i9-10900K.

Intel Core i9-10900K, как и остальные чипы нового поколения, поступили в продажу в минувшем мае. Однако быстрейший в мире 10-ядерный процессор очень сложно встретить в продаже, поскольку по всему миру наблюдается его дефицит. Рекомендованная стоимость флагмана составляет $488, однако Intel , похоже, готовит чуть менее производительный, но более доступный вариант в виде Core i9-10850K. Интересную новинку заметил небезызвестный Tum_Apisak.

Как и флагман, новая модель обладает десятью ядрами и двадцатью виртуальными потоками. Известно, что его базовая тактовая частота составляет 3,60 ГГц, а в режиме автоматического разгона она может повышаться до 5,20 ГГц. Процессор оснащён 20 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и в общей сложности 2,5 Мбайт кеш-памяти второго уровня. Информация об уровне его TDP не предоставляется, но не удивимся, если это значение будет аналогично тем же 125 Вт, которые были заявлены для Core i9-10900K.

Базовая и максимальная частота нового процессора на 100 МГц ниже, чем заявлены для старшего Core i9-10900K (3,7/5,3 ГГц). Исходя из имеющихся результатов, производительность Core i9-10850K в однопоточном испытании Geekbench 4 практически такая же, как и у флагмана, а в многопоточных задачах он в среднем на 5 % медленнее старшего собрата — 38 000 очков против около 40 000 соответственно.

Пока невозможно сказать, будет ли новый чип, как и в случае Core i9-10910 для компьютеров Apple iMac 2020, предлагаться только в составе готовых решений, или же новую модель можно будет встретить и в розничной продаже в виде отдельного предложения. Учитывая чуть меньшую производительность относительно флагмана, цена Core i9-10850K также может быть ниже, чем у старшей модели серии Comet Lake-S.



