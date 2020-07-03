Статистика Silicon Lottery: на частоте 5,1 ГГц способен работать лишь один Core i9-10900K из четырёх

Американский интернет-магазин Silicon Lottery занимается отбором настольных процессоров с наилучшими характеристиками, для которых гарантируется разгон до тех или иных тактовых частот. Вместе с этим накапливается статистика по разгону различных процессоров, и теперь, через месяц с небольшим после релиза, магазином были представлены первые статистические данные по разгону старших Comet Lake-S.

Для флагманского десятиядерного Core i9-10900K компания Intel заявляет способность автоматически разгоняться по всем ядрам до 4,9 ГГц. Изыскания Silicon Lottery подтверждают, что каждый протестированный ею Core i9-10900K действительно способен стабильно работать под нагрузкой с такой частотой. Тем не менее, магазин продаёт проверенные чипы с гарантией разгона до 4,9 ГГц по цене выше рекомендованной — $590. Это обуславливается некоторыми дополнительными условиями: гарантией работоспособности на частоте 5,1 ГГц при нагрузке на три ядра и на частоте 5,0 ГГц — при нагрузке на шесть ядер.

Разогнаться до психологически важной отметки в 5,0 ГГц по всем ядрам и при этом стабильно работать под нагрузкой оказались способны 73 % проверенных чипов. Рабочее напряжение, которое используют специалисты Silicon Lottery для такого разгона, составляет 1,35 В. Оценены эти отборные экземпляры в $680, кроме того, для них обещано сохранение стабильности на частоте 5,2 ГГц при нагрузке на три ядра и на частоте 5,1 ГГц — при нагрузке на шесть ядер.

Наконец, лишь 24 % проверенных Core i9-10900K смогли показать стабильность при разгоне всех ядер до 5,1 ГГц при выборе напряжения 1,375 В. Цена таких отборных экземпляров установлена $950 — почти вдвое дороже рекомендованной. Но несмотря на столь высокие цены, магазин сообщает, что все имевшиеся у него запасы чипов на данный момент распроданы.

Зато в наличии имеются Core i7-10700K, которые появились в его ассортименте несколько раньше. Для этих процессоров также гарантируется разгон всех ядер до частоты от 4,9 до 5,1 ГГц. Наименьшей частоты из этого интервала способны достичь все протестированные образцы, до 5,0 ГГц могут разогнаться 68 % чипов, а до 5,1 ГГц — всего лишь 20 %. При этом цены на отборные Core i7-10700R варьируются в пределах $430–560.



