В Apple Mac Pro теперь можно добавить Radeon Pro W5500X, и это стоит дешевле колёсиков

В Apple Mac Pro теперь можно добавить Radeon Pro W5500X, и это стоит дешевле колёсиков

Компания Apple добавила новую опцию комплектации графической подсистемы своей настольной рабочей станции Mac Pro. Теперь при составлении конфигурации системы пользователи могут выбрать новую видеокарту AMD Radeon Pro W5500X.

Данный профессиональный графический ускоритель построен на графическом процессоре AMD Navi с архитектурой RDNA. Полные характеристики видеокарты не уточняются, но по словам Apple, она оснащена 8 Гбайт памяти GDDR6, а также готова предложить производительность в операциях одинарной точности (FP32) на уровне 5,6 Тфлопс и 11,2 Тфлопс в операциях половинной точности (FP16).

В Apple Mac Pro теперь можно добавить Radeon Pro W5500X, и это стоит дешевле колёсиков

Отсюда напрашивается вывод, что это некая модифицированная или просто разогнанная версия вышедшей ранее видеокарты Radeon Pro W5500, у которой производительность в операциях FP32 составляет 5,35 Тфлопс. Она построена на графическом процессоре с 22 вычислительными блоками, то есть с 1408 потоковыми процессорами.

Radeon Pro W5500X является самой доступной опцией для улучшения графической подсистемы Mac Pro, который в базовой версии комплектуется Radeon Pro 580X. Стоимость такого апгрейда при покупке системы составляет 20 тыс. рублей или $200 в США. Если же вы хотите обновить уже купленную систему, то приобрести новую Radeon Pro W5500X отдельно можно за 60 тыс. рублей ($600 в США).

В Apple Mac Pro теперь можно добавить Radeon Pro W5500X, и это стоит дешевле колёсиков

Стоит напомнить, что оснастить корпус Mac Pro колёсиками стоит 40 тысяч рублей, а их отдельная покупка обойдётся в 70 тысяч рублей. То есть, заменить Radeon Pro 580X на Radeon Pro W5500X можно заметно дешевле, чем получить возможность лёгкого перемещения системы в пространстве.

Новинка выпускается в формате модулей MPX специально для компьютеров Apple Mac Pro. В систему может быть установлена одна или две Radeon Pro W5500X.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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