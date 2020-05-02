Western Digital начала коммерческие поставки 18-Тбайт ePMR жёстких дисков

Корпорация Western Digital начала коммерческие поставки своих жёстких дисков Ultrastar DC HC ёмкостью 16 и 18 Тбайт. Новые винчестеры используют технологию перпендикулярной магнитной записи с энергетическим содействием (energy-assisted perpendicular magnetic recording, ePMR) и нацелены в первую очередь на облачные центры обработки данных.

«Мы получили доход от продажи 16- и 18-Тбайт в первом квартале финансового года, — сказал y Дэвид Гекелер (David Goeckeler), исполнительный директор Western Digital, в ходе телеконференции с аналитиками и инвесторами. — Интерес клиентов к этим продуктам, в частности к нашему 18-Тбайт винчестеру, очень высок, рост производства идёт по графику».

Семейство 3,5-дюймовых жёстких дисков Western Digital Ultrastar DC HC550 состоит из двух моделей ёмкостью 16 и 18 Тбайт и базируется на шестом поколении «гелиевой» платформы HelioSeal. Главными отличиями новой платформы от предыдущих являются использование девяти пластин (как для 18-, так и для 16-Тбайт модели), новой механической архитектуры, а также технологии перпендикулярной магнитной записи с энергетическим содействием, ePMR. Данная технология — о которой Western Digital предпочитает хранить молчание — использует некий энергетический источник для временного (на момент записи) снижения коэрцитивной силы магнитного слоя. При этом, данный источник — это не лазер (NFT — Near-Field Optical Transducer) и не микроволновый излучатель (STO — Spin Torque Oscillator), которые используются в случае с технологиями HAMR и MAMR.

Остальные характеристики Western Digital Ultrastar DC HC550 вполне типичны для жёстких дисков для облачных ЦОД: скорость вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту, большой кеш-буфер, интерфейсы Serial ATA 6 Гбит/с или SAS, среднегодовая рабочая нагрузка 550 Тбайт, 2,5 млн часов наработки на отказ и стандартная пятилетняя гарантия. Поскольку новым винчестерам предстоит работать в стойках с сотнями вибрирующих жёстких дисков, можно предполагать, что они экипированы известными технологическими решениями для повышения своей надёжности и долговечности в подобной среде. Например, моторчик накопителя крепится как к нижней, так и к верхней плоскости HDD. Кроме того, винчестеры оборудованы датчиками вибрации и окружающей среды.

Western Digital не декларирует уровень производительности жёстких дисков Ultrastar DC HC550, но, учитывая повышенную относительно предшественников плотность записи, логично ожидать, что и скорость чтения у новинок выше. При этом, принимая во внимание увеличенную ёмкость HDD, производительность Ultrastar DC HC550 в области операций случайного чтения/записи в пересчёте на терабайт (IOPS/TB) ниже, чем у устройств предыдущего поколения. Таким образом, ряду клиентов Western Digital придётся перенастраивать своё программное обеспечение (и, заодно, добавить кеширующие SSD), чтобы сохранить качество сервиса (QoS) и другие параметры на прежнем уровне при использовании 18-Тбайт накопителей.

Впрочем, преимущества 16- и 18-Тбайт винчестеров перед жёсткими дисками предыдущего поколения столь существенны, что оправдает дополнительную настройку ПО для немалого количества операторов облачных ЦОД. Так, использование жёстких дисков ёмкостью 18-Тбайт позволяет хранить 4320 Тбайт данных в стандартной стойке (240 HDD), что на 28 % больше, чем при использовании 14-Тбайт накопителей, но при аналогичном уровне энергопотребления. Возможность увеличения ёмкости серверной стойки почти на треть без увеличения энергопотребления является громадным преимуществом для операторов ЦОД, стремящихся максимизировать возможности по хранению данных на квадратный метр и на Ватт.

Поскольку в настоящее время винчестеры Western Digital Ultrastar DC HC550 поставляются избранным клиентам компании, их стоимость не озвучивается. Впрочем, учитывая тот факт, что речь идёт об относительно ограниченных поставках уникальных накопителей данных, можно предполагать, что компания получает за них премию.



