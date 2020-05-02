Материнские платы EVGA Z490 DARK и Z490 FTW WIFI «заточены» под разгон Comet Lake-S

Материнские платы EVGA Z490 DARK и Z490 FTW WIFI «заточены» под разгон Comet Lake-S

Компания EVGA в первую очередь известна своими видеокартами, однако помимо них в её ассортименте есть масса других интересных продуктов, в том числе и материнские платы. Для новых процессоров Intel Comet Lake-S американская компания представила две новые платы: Z490 DARK и Z490 FTW WIFI.

Материнская плата EVGA Z490 DARK нацелена на экстремальный разгон и достижение рекордных частот процессоров и памяти. Именно поэтому она имеет лишь два слота для модулей памяти, которые для удобства расположены над процессорным разъёмом. Да и сам LGA 1200 повернут на 90 градусов. Плата имеет множество «оверклокерских фишек», вроде контактов для прямого замера показателей системы (температуры, напряжения и т.д.), индикаторов POST-кодов, кнопок управления, двух микросхем BIOS и др.

Материнские платы EVGA Z490 DARK и Z490 FTW WIFI «заточены» под разгон Comet Lake-S

Материнские платы EVGA Z490 DARK и Z490 FTW WIFI «заточены» под разгон Comet Lake-S

Также отметим мощную подсистему питания с 18 фазами и парой 8-контактных разъёмов питания процессора, которые расположены сбоку, рядом с 24-контактным ATX, чтобы не мешать в процессе разгона. Среди прочего тут имеется 2,5-гигабитный сетевой порт, модуль Wi-Fi 6, и продвинутая звуковая подсистема.

Материнские платы EVGA Z490 DARK и Z490 FTW WIFI «заточены» под разгон Comet Lake-S

Вторая новинка EVGA — более традиционная материнская плата Z490 FTW WiFi, которая тем не менее также пригодна к экспериментам с повышением частоты процессоров и памяти. Здесь тоже имеется масса оснащения, полезного при разгоне, вроде кнопок управления, POST-индикатора, датчиков температуры и двух микросхем BIOS.

Материнские платы EVGA Z490 DARK и Z490 FTW WIFI «заточены» под разгон Comet Lake-S

Данная материнка обладает 14 фазами питания с крупными радиаторами на них. Для питания процессора имеется 4- и 8-контактные разъёмы. Предусмотрены модуль Wi-Fi и качественная звуковая подсистема. Не забыла EVGA и про RGB-подсветку.

Материнские платы EVGA Z490 DARK и Z490 FTW WIFI «заточены» под разгон Comet Lake-S

Стоимость материнских плат EVGA Z490 DARK и Z490 FTW WIFI, равно как и дата начала их продаж пока не уточняются.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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