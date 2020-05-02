Обновлённая беспроводная клавиатура ThinkPad с манипулятором TrackPoint поступила в продажу

Джойстик TrackPoint для управления мышью в ноутбуках ThinkPad является спорной технологией. Люди, как правило, либо полностью игнорируют его в пользу обычной мыши, либо безумно обожают как наиболее удобную замену мыши в ноутбуках. Тем, кто находится во втором лагере, стоит присмотреться к новой клавиатуре Lenovo ThinkPad TrackPoint II.

Эта беспроводная клавиатура стоимостью $99 позволяет использовать манипулятор TrackPoint с настольным компьютером. ThinkPad TrackPoint II впервые была показана ещё на январской CES, но поступит в продажу сегодня. Она очень похожа на старую компактную Bluetooth-клавиатуру ThinkPad с той же красной точкой, хотя и получила обновлённый дизайн с более современной раскладкой в духе ноутбука ThinkPad X1.

В отличие от старой модели, TrackPoint II предлагает только беспроводную связь: либо посредством Bluetooth, либо с помощью встроенного USB-ключа (хотя поддерживается как Windows, так и Android). Зато в обмен новые владельцы получат зарядку через порт USB-C вместо Micro USB на старой клавиатуре.

ThinkPad TrackPoint II уже доступна сегодня в интернет-магазине Lenovo.



