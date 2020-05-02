Игровой ноутбук XMG Ultra 17 оснащается настольным десятиядерным Core i9-10900K

Немецкий бренд XMG представил первый в мире ноутбук на процессоре Intel Core с десятью ядрами. Новинка называется XMG Ultra 17 и в ней используются представленные вчера настольные процессоры Comet Lake-S, вплоть до флагманского Intel Core i9-10900K.

Портативные компьютеры на базе настольных процессоров — это уже давно не новость. В ассортименте той же XMG не так давно появился ноутбук Apex 15, в котором используются настольные Ryzen 3000 вплоть до 16-ядерного Ryzen 9 3950X. Так что в появлении ноутбука на новых Intel Comet Lake-S нет ничего удивительного.

Портативный компьютер XMG Ultra 17 оснащается 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD или 4K, поддержкой G-Sync и частотой до 240 Гц. Пользователи могут выбрать конфигурации с шестиядерным Core i5-10600K, восьмиядерным Core i7-10700K и десятиядерным Core i9-10900K, каждый из которых имеет TDP в 125 Вт. Во всех случаях система построена на материнской плате на чипсете Intel Z490, что теоретически позволяет разогнать CPU, хотя вряд ли это удастся сделать в стеснённых условиях ноутбука.

Процессор дополняют мобильные видеокарты NVIDIA. На выбор предлагаются GeForce RTX 2070, RTX 2070 Super или RTX 2080 Super. У первых двух уровень энергопотребления составляет 115 Вт, тогда как у последней достигает 200 Вт. Не удивительно, что ноутбук поставляется с парой блоков питания по 280 Вт каждый. Ёмкость встроенной батареи составляет 97 Вт·ч.

Новинка может оснащаться до 128 Гбайт оперативной памяти DDR4, а для хранения данных в ней имеется до двух SSD-накопителей формата M.2. Их максимальный объём не уточняется. Ещё отметим наличие 2,5-гигабитного сетевого интерфейса Killer E3000 и модуля Wi-Fi 6. Всё это «упаковано» в корпус с габаритами 399 ? 319 ? 43,5 мм. Весит XMG Ultra 17 около 3,8 кг.

Новинка станет доступна для предзаказа 20 мая, а поставки начнутся в конце июня. Покупка средней конфигурации с Intel Core i7-10700K, NVIDIA GeForce RTX 2070, 16 Гбайт оперативной и 500-Гбайт SSD-накопителем обойдётся в $2800.



