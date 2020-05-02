Team Group выпустила флеш-накопитель T-Force Spark RGB

Team Group выпустила флеш-накопитель T-Force Spark RGB

Компания Team Group сообщила о начале продаж новых устройств хранения данных на основе флеш-памяти — изделий T-Force Spark RGB и Elite SDXC.

T-Force Spark RGB — это флеш-брелок, оборудованный выдвижным коннектором USB. Благодаря такой конструкции устройству не требуется защитный колпачок.

Накопитель наделён многоцветной подсветкой. В среде Windows синий, жёлтый, и красный сигналы отображают уровень оставшегося свободного места при чтении и записи данных.

Team Group выпустила флеш-накопитель T-Force Spark RGB

Вместимость составляет 128 Гбайт. Накопитель выполнен в корпусе чёрного цвета. Цена — 25 долларов США.

Карты памяти Elite SDXC, в свою очередь, предлагаются в версиях ёмкостью 64, 128 и 256 Гбайт. Эти изделия стоят соответственно 15, 23 и 41 доллар США.

Team Group выпустила флеш-накопитель T-Force Spark RGB

Карты памяти Elite SDXC способны работать в широком диапазоне температур и имеют защиту от влаги, сотрясений, статического электричества и рентгеновских лучей.

Team Group выпустила флеш-накопитель T-Force Spark RGB

Поддержка спецификации UHS-I Class 30 (V30) обеспечивает скорость чтения/записи до 90/45 Мбайт/с.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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