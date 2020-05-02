Team Group выпустила флеш-накопитель T-Force Spark RGB
Компания Team Group сообщила о начале продаж новых устройств хранения данных на основе флеш-памяти — изделий T-Force Spark RGB и Elite SDXC.
T-Force Spark RGB — это флеш-брелок, оборудованный выдвижным коннектором USB. Благодаря такой конструкции устройству не требуется защитный колпачок.
Накопитель наделён многоцветной подсветкой. В среде Windows синий, жёлтый, и красный сигналы отображают уровень оставшегося свободного места при чтении и записи данных.
Вместимость составляет 128 Гбайт. Накопитель выполнен в корпусе чёрного цвета. Цена — 25 долларов США.
Карты памяти Elite SDXC, в свою очередь, предлагаются в версиях ёмкостью 64, 128 и 256 Гбайт. Эти изделия стоят соответственно 15, 23 и 41 доллар США.
Карты памяти Elite SDXC способны работать в широком диапазоне температур и имеют защиту от влаги, сотрясений, статического электричества и рентгеновских лучей.
Поддержка спецификации UHS-I Class 30 (V30) обеспечивает скорость чтения/записи до 90/45 Мбайт/с.