Опубликованы возможные характеристики видеокарт NVIDIA на базе Ampere

Вскоре после новостей о скором выходе видеокарт на базе графических процессоров Ampere, в Твиттере появился интересный слайд (сейчас уже удалён). На нём, как отмечает ресурс Guru3D, могут демонстрироваться технические спецификации видеокарт NVIDIA 3000-й серии.

Согласно слайду, флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti на базе чипа Ampere выйдет в четвёртом квартале этого года. Процессор новинки получит 8192 ядер CUDA, 256 RT-ядер и 1024 тензорных ядра, а также базовую тактовую частоту выше 1750 МГц. Пропускная способность памяти (предположительно GDDR6) составит 16 Гбит/с.

Слайд также указывает, что в третьем квартале 2020 года ожидается выход GeForce RTX 3080 и RTX 3070. Они соответственно получат по 4608 и 3584 ядер CUDA, 576 и 448 тензорных ядер, 144 и 112 RT-ядер. Базовая частота GPU новинок составит как минимум 2000 и 1900 МГц соответственно.

Выход младшей модели GeForce RTX 3060 ожидается в первом квартале 2021 года. Видеокарта получит 2560 ядер CUDA, 320 тензорных ядра и 80 RT-ядер. Частота графического процессора будет составлять 2000 МГц.

Следует учесть, что эти данные неофициальные. Поэтому стоит дождаться выступления Дженсена Хуанга (Jen-Hsun Huang) на GTC 2020, которое состоится 14 мая. Возможно, именно тогда мы сможем узнать официальную информацию из первых уст.

Не исключено, что «слитый» слайд является обычной подделкой. Об этом как минимум может указывать ошибка китайского переводчика в английском слове «Boost».



