Производительность флагмана Core i9-10900K сравнили с Ryzen 9 3950X в Cinebench R15

В преддверии сегодняшнего анонса новых процессоров Intel Core 10-го поколения Comet Lake-S в Сеть просочился рекламный слайд ASUS ROG, демонстрирующий результат сравнения двух флагманских решений Intel и AMD — Core i9-10900K и Ryzen 9 3950X — в синтетическом тесте Cinebench R15.

В однопоточном тесте Cinebench R15 процессоры Intel сохраняют преимущество. Новинка Core i9-10900K смогла показать результат в 222 балла. В свою очередь уже доступный на рынке Ryzen 9 3950X уступил новому флагману Intel с результатом в 213 баллов. В процентном выражении — отставание на 4,22 %.

В том же тесте Core i9-9900K тоже обогнал процессор AMD. Примерно на 2,8 %.

Но ситуация кардинально меняется в многопоточном тесте. Вооружённый 16 ядрами и 32 виртуальными вычислительными потоками Ryzen 9 3950X обгоняет десятиядерную новинку Core i9-10900K на внушительные 48,61 %. Флагман Intel текущего поколения, восьмиядерник Core i9-9900K, отстал от старшего процессора AMD и вовсе на 94,14 %.

Как указывает ресурс TechPowerUp, эти результаты могут косвенно говорить о том, что Ryzen 9 3950X примерно на 90 % (±5 %) быстрее нового восьмиядерника Core i7-10700K.



