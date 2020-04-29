Полные спецификации и цены процессоров Intel Comet Lake-S выяснились в преддверии анонса

Уже в четверг компания Intel представит долгожданные настольные процессоры Comet Lake-S. О новинках мы знаем очень много из огромного числа утечек, которые предшествовали их релизу. Но в преддверии анонса ресурс HD-Tecnologia представил главный «слив» — слайды презентации Intel , на которых представлена основная официальная информация о грядущих новинках.

Флагманом новой серии станет Core i9-10900K. Этот процессор обладает десятью ядрами и двадцатью потоками и способен автоматически разгоняться вплоть до 5,3 ГГц. Правда, лишь по одному ядру и при достаточной эффективности системы охлаждения (Thermal Velocity Boost). По словам Intel , это — самый производительный игровой процессор в мире, что обусловлено сочетанием высокой частоты (хоть и не для всех ядер) и большого числа ядер.

Рекомендованная стоимость нового десятиядерного флагмана составит $488. Столько же стоил на старте и прежний флагман, восьмиядерный Core i9-9900K. Цены остальных процессоров представлены в таблицах выше и ниже, но в целом они либо остались такими же, как у предшественников, либо изменения очень невелики. Похоже, компания Intel по-прежнему не намерена пересматривать ценовую политику, даже под натиском AMD.

Процессоры Comet Lake-S будут производиться по старому доброму 14-нм техпроцессу с очередными улучшениями и доработками. Intel отмечает, что кристаллы новых чипов станут тоньше, что должно положительно сказаться на эффективности отвода тепла. Чтобы сохранить совместимость с системами охлаждения для сокетов LGA 115x, компания Intel увеличила толщину металлической крышки процессоров.

В семействе Comet Lake-S компания Intel продолжит выпускать процессоры F-серии с отключённой встроенной графикой. Такие чипы будут доступны в семействах Core i5, Core i7 и Core i9 и получат чуть более низкие розничные цены. Также в этих же семействах будут представлены чипы K-серии с разблокированным множителем. В то же время преемника Core i3-9350K в новом поколении не предвидится.

Семейство Comet Lake-S интересно ещё и тем, что все входящие в него процессоры поддерживают технологию Hyper-Threading вне зависимости от числа ядер. То есть на каждое физическое ядро всегда приходится два вычислительных потока. Таким образом, представители серии Core i9 будут иметь 10 ядер и 20 потоков, процессоры Core i7 получат 8 ядер и 16 потоков, Core i5 — 6 ядер и 12 потоков, а Core i3 — 4 ядра и 8 потоков.

Также поддержкой Hyper-Threading смогут похвастаться и новые Pentium, имеющие лишь по два ядра. Лишь только самые младшие двухъядерные Celeron будут лишены подобной функциональности.

Из новых особенностей свежих чипов компания Intel также отмечает поддержку памяти DDR4-2933, правда только для представителей серий Core i7 и Core i9. Остальные новинки смогут работать с памятью DDR4-2666. Ещё Intel говорит об улучшении разгона за счёт ручной регулировки кривой частоты-напряжения, а также возможности отключения Hyper-Threading для отдельных ядер. Наконец, отмечается поддержка 2,5-гигабитных сетевых интерфейсов и модулей Wi-Fi 6, а также Intel Optane и Thunderbolt 3.

К сожалению, о сроках начала продаж новых настольных процессоров Intel Comet Lake-S на представленных слайдах информации нет. По слухам, на прилавки новинки попадут в лучшем случае во второй половине мая.



