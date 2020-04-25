TSMC начала разработку 2-нм техпроцесса

В начале этого года сообщалось, что TSMC вкладывает значительные средства в переход на производство 5-нм чипов. Следующей ступенью должно стать освоение 3-нм техпроцесса, однако, стало известно, что компания уже начала разработку 2-нм литографии.

tomshardware.com

Никаких подробностей пока нет, однако понятно, что 2-нм чипы будут куда менее энергозатратными и более производительными. В настоящее время компания производит 7-нм чипы и постепенно наращивает производство 5-нм продукции: источники сообщают, что во втором полугодии TSMC приступит к массовому производству 5-нм ARM-процессоров для Apple и Huawei .

Сроки внедрения 2-нм техпроцесса пока неизвестны, поэтому отметим лишь, что производство 3-нм чипов согласно ожиданиям начнётся только в 2022 году.



