Philips представила 34-дюймовый монитор Momentum 345M1CR с частотой 144 Гц

Philips представила 34-дюймовый монитор Momentum 345M1CR с частотой 144 Гц

Компания Philips пополнила ассортимент новым монитором под названием Momentum 345M1CR. Судя по характеристикам, новинка будет позиционироваться в качестве монитора для игровых систем.

Новый монитор Philips построен на изогнутой панели типа VA размером 34 дюйма по диагонали с соотношением сторон 21:9. Разрешение Momentum 345M1CR составляет 3440 ? 1440 точек, а частота обновления достигает 144 Гц. Время отклика пикселя составляет 4 мс при переключении от серого к серому (GtG) и 1 мс для движущейся картинки (MPRT).

Philips представила 34-дюймовый монитор Momentum 345M1CR с частотой 144 Гц

Использованная в Momentum 345M1CR панель характеризуется яркостью до 300 кд/м2 и статической контрастностью 3000:1. Производитель заявляет покрытие цветового пространства sRGB на 119 %, NTSC — на 100 % и Adobe RGB — на 90 %. Отмечается и заводская калибровка, за счёт которой показатель Delta E оказывается ниже двух.

Philips представила 34-дюймовый монитор Momentum 345M1CR с частотой 144 Гц

На тыльной панели разъёмов новинки расположился DisplayPort 1.4, а также пара HDMI 2.0. Правда, последние могут выводить картинку в стандартном разрешении устройства лишь с частотой до 100 Гц.

Ещё тут есть четыре порта USB 3.2 (скорее всего Gen 1), один из которых поддерживает быструю зарядку подключаемых устройств. Подставка монитора позволяет регулировать высоту и угол наклона.

Philips представила 34-дюймовый монитор Momentum 345M1CR с частотой 144 Гц

К сожалению, ни стоимость, ни дата начала продаж монитора Philips Momentum 345M1CR пока что объявлены не были.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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