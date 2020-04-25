Intel: пандемия не смогла серьёзно нарушить производство и цепочки поставок CPU

В ходе телеконференции с аналитиками и инвесторами, руководство Intel заявило, что пандемия вируса SARS-CoV-2 слабо повлияла на производственные возможности корпорации. Собственные полупроводниковое производство, а также фабрики по тестированию и упаковке микросхем продолжают работу. При этом, наблюдались некоторые проблемы с партнёрами по цепи поставок.

Фабрика Intel в Орегоне (США)

«Наши стандарты безопасности мирового класса позволили нашим фабрикам продолжать безопасно работать в относительно нормальном режиме, что дало возможность выполнить более 90 % заказов своевременно, — сказал Роберт Свон (Robert Swan), исполнительный директор Intel . — Чистые комнаты на наших фабриках по определению являются одними из самых чистых мест на планете. Мы задействуем лишь тех работников, которые критически необходимы для работы».

Чистая комната на фабрике Intel

Практически ни одна компания не имеет иммунитета от влияния пандемии вируса SARS-CoV-2 и распространение болезни COVID-19 на её собственную деятельность и глобальную экономику. Intel является довольно уникальной корпорацией, ведь она одна из немногих оставшихся вертикально-интегрированных полупроводниковых компаний на планете, которая контролирует разработку и производство огромного количества своих продуктов с момента начала проектирования и до момента отгрузки своим клиентам.

Так, компания самостоятельно изготавливает кристаллы микропроцессоров в своих многочисленных производственных комплексах. Кроме того, она самостоятельно тестирует и упаковывает кристаллы в знакомые всем LGA-корпуса (а затем и в картонные коробки). Впрочем, значительная часть продукции Intel — ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема, FPGA), интегральные схемы специального назначения (ASIC), системная логика и другие — изготавливается контрактными производителями вроде TSMC.

При этом, учитывая автоматизацию производства, тестирования и упаковки микросхем, количество задействованных на соответствующих фабриках Intel или TSMC людей относительно невелико. Не много людей трудится и на производстве материалов и химикатов, необходимых для изготовления микросхем, а строжайшие требования к чистоте не только снижают количество людей на таких заводах, но и способствуют нераспространению вирусов. Тем не менее, перебои в снабжении некоторыми компонентами (судя по всему, вследствие введения жёсткого карантина в ряде стран) заставили Intel искать альтернативных поставщиков, что и было сделано.

«В первом квартале мы смогли смягчить связанные с COVID-19 сбои в цепочке поставок и своевременно выполнить заказы», — сказал Свон.

Подложка с микросхемами Intel

Интересно отметить, что по словам руководства компании, Intel не только удалось справиться с большинством текущих заказов, но и поставить процессоры, заказы на которые были сделаны ещё в прошлом году. Судя по всему, инвестиции Intel в дополнительные производственные мощности начали давать о себе знать.

Работники фабрики Foxconn

Хотя бизнес Intel заключается в продаже микросхем, спрос на них зависит от её клиентов. Последние — среди них OEM и ODM-компании — столкнулись с существенными перебоями в своих цепочках поставок вследствие карантина в Китае. По данным Intel , большинство проблем с компонентами и производством в КНР на сегодняшний день решено.

Принимая во внимание растущий спрос на ПК и серверы для облачных центров обработки данных, Intel с оптимизмом смотрит на спрос во втором квартале. Во-первых, потому что компания обрабатывает уже сделанные заказы. Во-вторых, потому что спрос пока не снижается. Тем не менее, компания не хочет давать прогнозов на вторую часть года, когда на место пандемии придёт вызванный ей экономический спад.

Фабрика Intel в Ирландии



