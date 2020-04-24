Анонсирован игровой монитор GIGABYTE G27FC с 165-Гц матрицей

Анонсирован игровой монитор GIGABYTE G27FC с 165-Гц матрицей

В ассортименте GIGABYTE появился монитор игрового уровня G27FC, выполненный на матрице VA размером 27 дюймов. Новинка имеет вогнутую форму: радиус кривизны — 1500R.

Панель обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD), яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1 и динамической контрастностью 12 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Для новинки заявлен 90-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 120-процентный охват цветового пространства sRGB. Частота обновления достигает 165 Гц, а время отклика матрицы равно 1 мс.

Анонсирован игровой монитор GIGABYTE G27FC с 165-Гц матрицей

Монитор оборудован 2-ваттными стереофоническими динамиками, интерфейсами HDMI 1.4 (?2) и DisplayPort 1.2, двумя разъёмами USB 3.0. Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея и его высоту по отношению к поверхности стола.

Анонсирован игровой монитор GIGABYTE G27FC с 165-Гц матрицей

Реализована технология AMD FreeSync Premium, обеспечивающая повышение качества игрового процесса. Система Black Equalizer отвечает за улучшение видимости тёмных участков изображения. Средства GameAssist предлагают игрокам такие инструменты, как перекрестие прицела, таймер и счётчик кадров. На защите глаз пользователя стоят технологии Flicker-Free и Low Blue Light.

Сроки начала продаж и цена монитора GIGABYTE G27FC пока не раскрываются.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ASUS готовит новый Zenbook 14 с процессором AMD Ryzen 4000 и графикой NVIDIA MX 350ASUS готовит новый Zenbook 14 с процессором AMD Ryzen 4000 и графикой NVIDIA MX 350
Blackmagic сняла с производства внешнюю видеокарту eGPU Pro для компьютеров AppleBlackmagic сняла с производства внешнюю видеокарту eGPU Pro для компьютеров Apple
Новые гарнитуры Mad Catz F.R.E.Q. адресованы любителям игрНовые гарнитуры Mad Catz F.R.E.Q. адресованы любителям игр
Платы Gigabyte на основе Intel Z490 предложат поддержку PCI Express 4.0 про запасПлаты Gigabyte на основе Intel Z490 предложат поддержку PCI Express 4.0 про запас
Уход Samsung и LG с рынка ЖК-панелей откроет новые возможности для китайских компанийУход Samsung и LG с рынка ЖК-панелей откроет новые возможности для китайских компаний
Блок рекламы


Похожие новости
Платы Gigabyte на основе Intel Z490 предложат поддержку PCI Express 4.0 про запасПлаты Gigabyte на основе Intel Z490 предложат поддержку PCI Express 4.0 про запас
Анонсирован изогнутый игровой монитор LG UltraGear 34GN850-BАнонсирован изогнутый игровой монитор LG UltraGear 34GN850-B
Монитор ASUS TUF Gaming VG279Q1R для игр получил поддержку FreeSync и ELMBМонитор ASUS TUF Gaming VG279Q1R для игр получил поддержку FreeSync и ELMB
IIYAMA выпустила игровой 34-дюймовый IPS-монитор G-Master GB3461WQSU Red EagleIIYAMA выпустила игровой 34-дюймовый IPS-монитор G-Master GB3461WQSU Red Eagle
ASUS VZ279HEG1R и VZ249HEG1R: игровые мониторы с технологией ELMBASUS VZ279HEG1R и VZ249HEG1R: игровые мониторы с технологией ELMB
Origin EON15-X AMD: игровой ноутбук с 12-ядерным процессором AMD Ryzen 9Origin EON15-X AMD: игровой ноутбук с 12-ядерным процессором AMD Ryzen 9
MSI, Gigabyte и INNO3D показали видеокарты GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6MSI, Gigabyte и INNO3D показали видеокарты GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6
Игровой ноутбук XMG Apex 15 получил версию с десктопным 16-ядерным Ryzen 9 3950XИгровой ноутбук XMG Apex 15 получил версию с десктопным 16-ядерным Ryzen 9 3950X
LG начала продажи игрового монитора 27GN750: 27 дюймов, 240 Гц, 1-мс IPS и стоимость $400LG начала продажи игрового монитора 27GN750: 27 дюймов, 240 Гц, 1-мс IPS и стоимость $400
Скоро в продаже: игровой ноутбук ASUS на основе AMD Renoir и NVIDIA GeForce RTXСкоро в продаже: игровой ноутбук ASUS на основе AMD Renoir и NVIDIA GeForce RTX
Последние новости
Подгружаем последние новости