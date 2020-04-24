Анонсирован игровой монитор GIGABYTE G27FC с 165-Гц матрицей

В ассортименте GIGABYTE появился монитор игрового уровня G27FC, выполненный на матрице VA размером 27 дюймов. Новинка имеет вогнутую форму: радиус кривизны — 1500R.

Панель обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD), яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1 и динамической контрастностью 12 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Для новинки заявлен 90-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 120-процентный охват цветового пространства sRGB. Частота обновления достигает 165 Гц, а время отклика матрицы равно 1 мс.

Монитор оборудован 2-ваттными стереофоническими динамиками, интерфейсами HDMI 1.4 (?2) и DisplayPort 1.2, двумя разъёмами USB 3.0. Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея и его высоту по отношению к поверхности стола.

Реализована технология AMD FreeSync Premium, обеспечивающая повышение качества игрового процесса. Система Black Equalizer отвечает за улучшение видимости тёмных участков изображения. Средства GameAssist предлагают игрокам такие инструменты, как перекрестие прицела, таймер и счётчик кадров. На защите глаз пользователя стоят технологии Flicker-Free и Low Blue Light.

Сроки начала продаж и цена монитора GIGABYTE G27FC пока не раскрываются.



