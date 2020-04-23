Одноплатный компьютер ODROID-C4 может составить конкуренцию Raspberry Pi 4

Одноплатный компьютер ODROID-C4 может составить конкуренцию Raspberry Pi 4

В полку одноплатных компьютеров для разработчиков прибыло: анонсировано решение ODROID-C4, которое уже доступно для заказа по ориентировочной цене 50 долларов США.

Изделие может составить конкуренцию популярному мини-компьютеру Raspberry Pi 4. В основу новинки положена аппаратная платформа Amlogic в лице процессора S905X3. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G31MP2 GPU с поддержкой OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0 и OpenCL 2.0.

Объём оперативной памяти DDR4 составляет 4 Гбайт. Для хранения данных могут быть задействованы флеш-модуль eMMC вместимостью от 8 до 64 Гбайт и карта формата microSD.

Одноплатный компьютер ODROID-C4 может составить конкуренцию Raspberry Pi 4

Оснащение ODROID-C4 включает сетевой адаптер Gigabit Ethernet на базе контроллера Realtek RTL8211F. В число доступных разъёмов входят четыре порта USB 3.0, один порт Micro-USB 2.0 OTG, интерфейс HDMI для вывода изображения, а также гнездо RJ45 для сетевого кабеля.

Габариты платы составляют 85 ? 56 мм. За отвод тепла отвечает пассивная система охлаждения в виде алюминиевого радиатора. Общий вес изделия — 59 г.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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