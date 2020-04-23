Платы Gigabyte на основе Intel Z490 предложат поддержку PCI Express 4.0 про запас

Изображения материнских плат на основе набора логики Intel Z490, которые производители подготовили к майскому анонсу, не являются единственным откровением этих апрельских дней. Источники утверждают, что Gigabyte заявит для своих плат этой серии поддержку PCI Express 4.0, хотя процессорам Comet Lake-S она и не полагается.

Платы Gigabyte на основе Intel Z490 предложат поддержку PCI Express 4.0 про запас

Источник изображения: Gigabyte, VideoCardz

Как поясняет ресурс VideoCardz со ссылкой на маркетинговые материалы Gigabyte, для материнских плат марки AORUS на основе Intel Z490 компания декларирует поддержку PCI Express 4.0, которая процессорам Intel Comet Lake-S в исполнении LGA 1200 не пригодится. Это косвенным образом указывает на способность поддерживать этот интерфейс силами процессоров Rocket Lake, которые выйдут позже, но сохранят исполнение LGA 1200. Одновременно данное описание становится подтверждением совместимости будущих процессоров Rocket Lake с такими материнскими платами.

На примере материнской платы с двумя слотами PCI Express x16 поясняется, что оба они смогут поддерживать режим PCI Express 4.0, при одновременной работе разделяясь по схеме «x8 + x8». Переключением режимов работы заведуют механические переключатели, частоту шины позволяет повышать внешний генератор. Предусмотрен повторитель сигнала, который гарантирует стабильную работу шины при относительно большом удалении крайних слотов от процессорного разъёма. Gigabyte предусмотрела улучшение стабильности сигнала в слотах и снижение потерь. Наконец, на плате имеется слот M.2, позволяющий работать в режиме PCIe 4.0 x4 с твердотельными накопителями. Не исключено, что о подобных функциональных возможностях заявят и другие производители материнских плат на базе набора логики Intel Z490.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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