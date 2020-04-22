Новые гарнитуры Mad Catz F.R.E.Q. адресованы любителям игр

Компания Mad Catz выпустила гарнитуры игрового уровня F.R.E.Q.2 и F.R.E.Q.4, оборудованные качественными излучателями с неодимовыми магнитами.

Новинки относятся к накладному типу. Они наделены широким оголовьем, повышающим комфорт ношения во время длительных игровых сессий.

Младшая из двух моделей, F.R.E.Q.2, относится к стереофоническому типу. Применены 40-миллиметровые динамики. Благодаря стандартному 3,5-миллиметровому коннектору использовать устройство можно с персональными компьютерами, игровыми консолями PS4 и Xbox One, а также с мобильными гаджетами.

Версия F.R.E.Q.4, в свою очередь, способна формировать виртуальный объёмный звук формата 7.1. В этой модели задействованы 50-миллиметровые излучатели. Для подключения служит порт USB Type-A. Реализована многоцветная подсветка Chameleon RGB Lighting с поддержкой различных эффектов и возможностью воспроизведения 16,8 млн оттенков.

В конструкции чашек новинок используется материал с памятью формы. Предусмотрены микрофон на штанге и пульт управления на соединительном кабеле. Гарнитуры выполнены в классическом чёрном цвете.



