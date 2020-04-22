Рискованный разгон инженерных образцов EPYC Rome обеспечил абсолютный рекорд в Corona

Рискованный разгон инженерных образцов EPYC Rome обеспечил абсолютный рекорд в Corona

Инженерные образцы серверных процессоров нечасто попадают в руки рядовых пользователей, которые проводят с ними различные эксперименты. На этот раз один из пользователей форума ServeTheHome поделился своим опытом использования и разгона образцов AMD EPYC Rome, а пользователь китайского форума ChipHell похвастался своим достижением в Corona Renderer с помощью такого разогнанного процессора.

Сами по себе серверные процессоры EPYC лишены возможности ручного разгона всех ядер, а разница в частотах, достигаемая увеличением теплопакета, не так велика. По идее, инженерные образцы данных процессоров не должны быть исключением из этого правила. Однако благодаря небольшой ошибке в прошивках AGESA до версии 1.0.0.3 возможность их разогнать всё же есть.

Рискованный разгон инженерных образцов EPYC Rome обеспечил абсолютный рекорд в Corona

Данный баг позволяет управлять значением EDC (Electrical Design Current) — током, потребляемым процессором. Данный параметр устанавливается в процентах от максимального значения, поэтому категорически нельзя устанавливать его выше 100. В противном случае есть все шансы навсегда распрощаться с процессором. Также не стоит допускать превышения напряжения на ядре выше 1,05 В и частоты выше 3,8 ГГц. И ещё далеко не каждая материнская плата позволит разогнать CPU.

Рискованный разгон инженерных образцов EPYC Rome обеспечил абсолютный рекорд в Corona

Управлять параметром EDC можно с помощью утилиты RomeOverclock, созданной энтузиастами. Также ПО позволяет выставить процентное значение потребляемой мощности, и желаемую тактовую частоту. Правда, далеко не факт, что она будет совпадать с реальной частотой чипа. На самом деле, энтузиасты на данный момент до конца не знают, как всё это работает. Тем не менее, инженерные образцы процессоров EPYC Rome можно разогнать до 3,8 ГГц.

Рискованный разгон инженерных образцов EPYC Rome обеспечил абсолютный рекорд в Corona

В итоге благодаря разгону китайскому энтузиасту удалось установить рекорд в рейтинге бенчмарка Corona Renderer. Его система с двумя инженерными образцами EPYC 7742 смогла показать производительность выше 48 млн лучей в секунду, что на 3 млн больше предыдущего рекорда, установленного системой с четырьмя Intel Xeon Platinum 8280L. Заметим, что пара EPYC 7742 обладает 128 ядрами и 256 потоками, тогда как четыре Xeon Platinum 8280L имеют лишь 112 ядра и 224 потока.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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