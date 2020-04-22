ASUS готовит VivoBook 14 на процессорах AMD Ryzen 4000 и Intel Tiger Lake-U

ASUS готовит VivoBook 14 на процессорах AMD Ryzen 4000 и Intel Tiger Lake-U

Постепенно всё больше производителей представляют ноутбуки на новых процессорах Ryzen 4000-й серии. Недавно стало известно, что компания ASUS готовит тонкие и лёгкие ноутбуки ZenBook на процессорах Ryzen 4000U. Теперь же сообщается, что модели на тех же чипах появятся и среди более доступных портативных систем ASUS VivoBook.

Как сообщает известный сетевой источник с псевдонимом _rogame, компания ASUS готовит несколько новых версий компактного ноутбука VivoBook 14 на процессорах AMD и Intel. Тайваньский производитель в обозримом будущем предложит данный ноутбук на процессорах Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U. Первый, напомним, имеет шесть ядер, а второй — восемь, оба без поддержки SMT.

Сообщается также, что VivoBook 14 на процессорах AMD будут оснащаться 8 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 с частотой 3200 МГц, а также твердотельными накопителями PCIe NVMe объёмом 256 или 512 Гбайт. Не исключено, что ASUS предложит и другие модификации ноутбука на чипах AMD Ryzen, но пока известно лишь о таких конфигурациях. Также отметим возможность появления модификаций с дискретной графикой GeForce MX 300-й серии

Помимо этого ASUS уже сейчас работает над ноутбуками VivoBook 14 на процессорах Intel Tiger Lake-U, дебют которых ожидается во второй половине текущего года. Источник упоминает тестовую модель на инженерном образце процессора Core i7-1165G7 с частотой 2,7 ГГц. Что интересно, данный чип здесь дополняет дискретная графика GeForce MX350, хотя процессоры Tiger Lake-U должны располагать весьма производительной встроенной графикой Intel Xe.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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