Анонсирован изогнутый игровой монитор LG UltraGear 34GN850-B

Компания LG представила изогнутый игровой монитор UltraGear 34GN850-B с диагональю экрана 34 дюйма, представляющий собой обновление модели UltraGear 34GN850.

В новинке установлена панель Nano-IPS производства LG Display, обеспечивающая разрешение UWQHD (3440 ? 1440 пикселей). Частота её обновления составляет 144 Гц, время отклика 1 мс (GTG). Заявлен 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3, количество отображаемых цветов — 1,07 млрд, глубина цвета — 10 бит. Другие характеристики включают в себя углы обзора 178 градусов в обеих плоскостях, коэффициент контрастности 1000:1, показатель максимальной яркости 400 кд/м?. Также сообщается о двух портах HDMI 2.0 и разъеме DisplayPort. В комплекте с монитором предоставляется разветвитель USB 3.0 на 2 порта.

В числе особенностей LG UltraGear 34GN850-B следует отметить поддержку технологии AMD FreeSync 2 Premium, которая обеспечивает в игре плавное изображение без разрывов и с максимальной производительностью, технологии синхронизации кадров NVIDIA G-SYNC, а также HDR10 и соответствие спецификации DisplayHDR 400.

Монитор обладает функцией Dynamic Action Sync, обеспечивающей минимальную задержку ввода для лучшей игровой производительности, и функцией стабилизатора чёрного, улучшающей видимость в тёмных местах сцены.

LG UltraGear 34GN850-B поставляется с подставкой и настенным креплением VESA. Продажи устройства начнутся 24 апреля, цена пока неизвестна.



