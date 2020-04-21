Ноутбук Eurocom Tornado F7SE предлагает до 28 Тбайт пространства для хранения данных

Ноутбук Eurocom Tornado F7SE предлагает до 28 Тбайт пространства для хранения данных

Компания Eurocom выпустила обновлённую версию высокопроизводительного портативного компьютера Tornado F7SE, который может применяться в качестве мобильной рабочей станции и даже сервера.

Ноутбук оборудован 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 ? 1080 точек) или 4К (3840 ? 2160 пикселей). Для графической подсистемы доступен выбор из различных ускорителей NVIDIA — вплоть до GeForce GTX 1060 и Quadro P5200.

Ноутбук Eurocom Tornado F7SE предлагает до 28 Тбайт пространства для хранения данных

По желанию заказчика компьютер может быть укомплектован процессором Intel Xeon, Core i7 или Core i9. К примеру, доступны конфигурации с восьмиядерным чипом Core i9-9900K с номинальной тактовой частотой 3,6 ГГц и возможностью повышения до 5,0 ГГц.

Ноутбук Eurocom Tornado F7SE предлагает до 28 Тбайт пространства для хранения данных

В максимальной конфигурации рабочая станция оснащается пятью накопителями суммарной вместимостью до 28 Тбайт. Это три твердотельных модуля M.2 NVMe PCIe x4 и два 2,5-дюймовых устройства с толщиной корпуса до 9,5 мм.

Ноутбук Eurocom Tornado F7SE предлагает до 28 Тбайт пространства для хранения данных

Поддерживается до 128 Гбайт оперативной памяти DDR4-2133/2400/2666. Оснащение включает два динамика и сабвуфер, гигабитный сетевой контроллер, дактилоскопический сканер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Вес составляет 4,14 кг, размеры — 428 ? 314 ? 24–51 мм. Присутствуют интерфейсы Thunderbolt 3, USB 3.1 (?5), Mini Display Port 1.2, HDMI 2.0 и др.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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