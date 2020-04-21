Ноутбук Eurocom Tornado F7SE предлагает до 28 Тбайт пространства для хранения данных

Компания Eurocom выпустила обновлённую версию высокопроизводительного портативного компьютера Tornado F7SE, который может применяться в качестве мобильной рабочей станции и даже сервера.

Ноутбук оборудован 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 ? 1080 точек) или 4К (3840 ? 2160 пикселей). Для графической подсистемы доступен выбор из различных ускорителей NVIDIA — вплоть до GeForce GTX 1060 и Quadro P5200.

По желанию заказчика компьютер может быть укомплектован процессором Intel Xeon, Core i7 или Core i9. К примеру, доступны конфигурации с восьмиядерным чипом Core i9-9900K с номинальной тактовой частотой 3,6 ГГц и возможностью повышения до 5,0 ГГц.

В максимальной конфигурации рабочая станция оснащается пятью накопителями суммарной вместимостью до 28 Тбайт. Это три твердотельных модуля M.2 NVMe PCIe x4 и два 2,5-дюймовых устройства с толщиной корпуса до 9,5 мм.

Поддерживается до 128 Гбайт оперативной памяти DDR4-2133/2400/2666. Оснащение включает два динамика и сабвуфер, гигабитный сетевой контроллер, дактилоскопический сканер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Вес составляет 4,14 кг, размеры — 428 ? 314 ? 24–51 мм. Присутствуют интерфейсы Thunderbolt 3, USB 3.1 (?5), Mini Display Port 1.2, HDMI 2.0 и др.



