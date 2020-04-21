MSI Bravo 15 и Bravo 17: игровые ноутбуки полностью на AMD за примерно $1000

MSI Bravo 15 и Bravo 17: игровые ноутбуки полностью на AMD за примерно $1000

Для экономных геймеров, не готовых платить за игровую портативную машину существенно больше $1000, тайваньская компания MSI подготовила новую серию ноутбуков Bravo 2020, которая пришла вслед за прошлогодней моделью Alpha 15. Новинки Bravo 15, которую показывали ещё на CES в начале этого года, а также модель Bravo 17 предлагает конфигурации исключительно на базе центральных и графических процессоров AMD.

На выбор 15,6-дюймовая модель Bravo 15 сможет предложить шестиядерный процессор Ryzen 5 4600H (тактовые частоты от 3 до 4 ГГц) или восьмиядерный Ryzen 7 4800H (от 2,9 до 4,2 ГГц). Базовая и старшая сборка предлагают один и тот же дискретный графический ускоритель Radeon RX 5500M с 4 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Помимо этого ноутбук может быть оснащён от 8 до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200. Объём SSD NVMe-накопителя составляет 512 Гбайт.

MSI Bravo 15 и Bravo 17: игровые ноутбуки полностью на AMD за примерно 00

Ноутбук Bravo 15 использует 15,6-дюймовую IPS-матрицу с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD (1920 ? 1080 пикселей) и поддержкой FreeSync.

MSI Bravo 15 и Bravo 17: игровые ноутбуки полностью на AMD за примерно 00

Порты подключения следующие: 2? USB 3.2 Type-A Gen. 1, 2? USB Type-C Gen. 1, HDMI, разъём RJ-45, комбинированный аудиоджек 3.5 мм, а также замок Kensington Lock.

MSI Bravo 15 и Bravo 17: игровые ноутбуки полностью на AMD за примерно 00

При размерах ноутбука 358,9 ? 253,8 ? 21,6 мм его вес составляет 1,86 кг.

MSI Bravo 15 и Bravo 17: игровые ноутбуки полностью на AMD за примерно 00

Модель Bravo 17 предлагает 17,3-дюймовый дисплей с теми же характеристиками, но оснащается только процессором Ryzen 7 4800H. Здесь тот же набор вариантов объёма ОЗУ (от 8 до 64 Гбайт), та же графика Radeon RX 5500M и тот же набор разъёмов, если не считать дополнительный 3,5-мм аудиоразъём. Помимо этого, новинка предлагает подсистему хранения данных в виде SSD NVMe-накопителя и 2,5-дюймового жёсткого диска SATA III. Объём последнего достигает 1 Тбайт.

MSI Bravo 15 и Bravo 17: игровые ноутбуки полностью на AMD за примерно 00

Размеры ноутбука Bravo 17 составляют 397 ? 260,1 ? 23,1 мм. Вес — 2,3 кг. Ёмкость батареи 15-дюймовой и 17-дюймовой моделей составляет 51 Вт·ч.

Стоимость базовой версии модели Bravo 15 на базе Ryzen 5 4600H составляет $929, за модель на базе Ryzen 7 4800H попросят от $999. Модель Bravo 17 производитель оценил в $1099 и выше.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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