Уход Samsung и LG с рынка ЖК-панелей откроет новые возможности для китайских компаний

Южнокорейские техногиганты LG и Samsung недавно объявили о своих планах прекратить производство жидкокристаллических дисплеев до конца текущего года. Обе компании планируют сосредоточить все усилия на разработке и производстве OLED-панелей. Аналитики считают, что такой поворот событий сулит китайским производителям новые перспективы.

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Недавно с этим мнением согласился основатель и глава холдинга TCL Ли Донгшенг (Li Dongsheng). Китайский предприниматель подтвердил, что со стратегической точки зрения уход Samsung и LG из индустрии производства ЖК-дисплеев откроет массу новых возможностей китайским компаниям.

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Китайские производители уже довольно прочно закрепились на рынке ЖК-матриц. Особенно хорошо дела идут у BOE и Huaxing Optoelectronix, дочерней компании TCL Holdings. Донгшенг прогнозирует дальнейшее укрепление позиций китайских компаний. Однако, производители из поднебесной, которые лидируют в производстве ЖК-дисплее больших диагоналей, вероятно, столкнутся с серьёзной конкуренцией на рынке экранов малого и среднего размера, где, в ближайшем будущем, лидирующие позиции займут стремительно дешевеющие OLED-матрицы.

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В прошлом Samsung была лидирующим производителем ЖК-панелей в мире. Однако, жёсткая конкуренция среди производителей жидкокристаллических экранов и стремительное падение цен на них в последние годы, скорее всего, побудили южнокорейского техногиганта уйти с этого рынка.



