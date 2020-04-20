Выяснились подробности о флагманских материнских платах ASUS ROG Maximus XII
Компания ASUS уже успела непреднамеренно показать несколько материнских плат на ещё не представленном официально старшем чипсете Intel Z490. Теперь же ресурс VideoCardz поделился подробностями о будущих материнских платах ASUS флагманской серии ROG Maximus XII, которые также построены на Intel Z490 и предназначены для процессоров Comet Lake-S.
Сообщается, что ASUS готовит по меньшей мере пять материнских плат в серии ROG Maximus XII. Среди уже привычных моделей Formula, Extreme, Hero и Apex будет ещё одна совершенно новая — Extreme Glacial. К сожалению, её изображение пока что опубликовано не было, но предполагается, что это версия платы Extreme в белом исполнении.
Все новинки серии ROG Maximus XII будут обладать усиленными подсистемами питания с 16 фазами и массивными алюминиевыми радиаторами с тепловыми трубками для охлаждения силовых элементов. Модель ROG Maximus XII Formula и вовсе получит водоблок для охлаждения системы питания.
Каждая из новинок будет поддерживать работу с модулями оперативной памяти DDR4-4800, а для модели ROG Maximus XII Apex и вовсе заявлена поддержка DDR4-5000. Конечно, во всех случаях речь идёт о разгоне. Также у всех новинок имеется минимум три слота M.2 с радиаторами для охлаждения накопителей.
Платы ROG Maximus XII Formula и Extreme имеют 10- и 2,5-гигабитные сетевые контроллеры, модель Hero — 5- и 2,5-гигабитные, а Apex — один 2,5-гигабитный. Все они оснащены также модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Старшая ROG Maximus XII Extreme в дополнение к этому снабжается картой расширения с интерфейсом Thunderbolt 3, а все остальные — коннектором для подключения данного разъёма на передней панели.
Ожидается, что процессоры Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, а в продажу поступят к концу мая. Материнские платы для них должны дебютировать примерно в то же время.