ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi): ещё одна плата на Intel Z490 из будущего

ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi): ещё одна плата на Intel Z490 из будущего

Вслед за вчерашним фальстартом, компания ASUS нечаянно опубликовала изображения ещё одной материнской платы на пока не представленной официально системной логике Intel Z490. На этот раз, по всей видимости, снова по какой-то нелепой случайности TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi) «всплыла» на странице другой платы из серии TUF на базе Intel B365.

По изображениям видно, что рядом с процессорным разъёмом LGA 1200 на материнской плате TUF Z490-PLUS (Wi-Fi) расположилась довольно мощная подсистема питания с массивными радиаторами на ней. И не мудрено, ведь процессоры Comet Lake-S обещают быть весьма прожорливыми, а к тому же на платах с чипсетом Intel Z490 некоторые чипы можно будет разгонять, что ещё больше увеличит нагрузку на подсистему питания.

ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi): ещё одна плата на Intel Z490 из будущего

Из прочего оснащения TUF Z490-PLUS (Wi-Fi) можно отметить наличие четырёх слотов для модулей памяти DDR4 DIMM, двух слотов расширения PCIe 3.0 x16 и трёх PCIe 3.0 x1. Имеется два разъёма M.2 для твердотельных накопителей, один из которых оснащён радиатором. Наконец, отметим наличие беспроводного модуля Wi-Fi, правда версия интерфейса пока что остаётся неизвестной.

ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi): ещё одна плата на Intel Z490 из будущего

Что интересно, в текстовом описании на сайте ASUS и вовсе упоминается материнская плата TUG Gaming B460-PRO (Wi-Fi). Правда, никаких важных и интересных подробностей о ней не сообщается.

Напомним, что анонс процессоров Intel Comet Lake-S ожидается 30 апреля, а начало продаж — в конце мая. Материнские платы на чипсетах Intel 400-й серии дебютируют вместе с новыми чипами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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