Blackmagic сняла с производства внешнюю видеокарту eGPU Pro для компьютеров Apple

Сегодня компания Blackmagic сообщила, что больше не производит внешнюю видеокарту Blackmagic eGPU Pro, предназначенную для использования с компьютерами Apple. Это связано с тем, что AMD прекратила производство графических чипов Radeon RX Vega 56, на которых основывалось устройство.

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Blackmagic сняла с производства внешнюю видеокарту eGPU Pro для компьютеров Apple

blackmagicdesign.com

Apple удалила Blackmagic eGPU Pro из своего интернет-магазина ранее на этой неделе. Внешняя видеокарта была представлена в октябре 2018 года вместе с обновлёнными моделями Mac Mini и MacBook Air. Устройство позволяло выполнять ресурсоёмкие задачи по работе с графикой при подключении к компьютерам со слабой интегрированной видеокартой. В продаже пока осталась базовая версия Blackmagic eGPU, построенная с использованием графического чипа AMD Radeon Pro 580, однако сроки доставки устройства покупателям составляют 10-12 недель.

Blackmagic сняла с производства внешнюю видеокарту eGPU Pro для компьютеров Apple

macrumors.com

Пока неясно, будет ли представлена обновлённая версия Blackmagic eGPU Pro, основанная на каком-либо из новых видеочипов AMD поколения Navi.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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