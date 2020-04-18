ASUS случайно показала две материнские платы на Intel Z490 для Comet Lake-S

В конце этого месяца компания Intel представит новые настольные процессоры Comet Lake-S, которые будут выполнены в корпусе LGA 1200 и, соответственно, потребуют новые материнские платы. Такие платы на системной логике Intel 400-й серии уже готовят многие производители, а компания ASUS и вовсе случайно показала пару будущих новинок.

ASUS случайно показала две материнские платы на Intel Z490 для Comet Lake-S

Prime Z490-P

На странице своего сайта, посвящённой уже давно вышедшей материнской плате Prime Z390-P, компания ASUS случайно разместила изображения более новых материнских плат Prime Z490-P и Prime Z490-A. Будто этого было мало, ASUS также разметила описание основных характеристик одной из новинок, правда, здесь не обошлось без ошибок.

ASUS случайно показала две материнские платы на Intel Z490 для Comet Lake-S

Prime Z490-P

По названиям понятно, что обе грядущие новинки построены на флагманской системной логике Intel Z490. Однако в текстовых описаниях фигурирует стоящий на ступень ниже чипсет Intel H470. Остальные характеристики, кажется, действительно принадлежат Prime Z490-P. Из интересных особенностей отметим наличие штырькового разъёма для подключения порта Thunderbolt на фронтальной панели, а также поддержку памяти DDR4-4600 (в разгоне).

ASUS случайно показала две материнские платы на Intel Z490 для Comet Lake-S

Prime Z490-A

В свою очередь плата Prime Z490-A, судя по внешнему виду, является более продвинутой новинкой. Она обладает более массивными радиаторами охлаждения, и, вероятно, подсистемой питания с большим числом фаз. Также у неё на слотах M.2 для твердотельных накопителей имеются радиаторы. К сожалению, о характеристиках этой платы подробностей нет.

ASUS случайно показала две материнские платы на Intel Z490 для Comet Lake-S

Prime Z490-P

Согласно слухам, ASUS и другие производители материнских плат представят свои новинки на чипсетах Intel 400-й серии в мае, ближе к старту продаж процессоров Comet Lake-S. Последний, по слухам, намечен на конец мая.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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