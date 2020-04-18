Чипсет AMD B550 для недорогих материнских плат с поддержкой PCI Express 4.0 выйдет в мае

Чипсет AMD B550 для недорогих материнских плат с поддержкой PCI Express 4.0 выйдет в мае

Ещё прошлым летом вместе с процессорами Ryzen 3000 был представлен флагманский чипсет AMD X570. Многие ожидали, что вскоре после него выйдет системная логика среднего уровня AMD B550, однако в планы AMD это не входило. Но, похоже, теперь-то сроки анонса долгожданного B550 приближаются.

По данным ресурса WCCFTech, компания AMD представит новую системную логику AMD B550 примерно через месяц — 21 мая. Правда при этом сообщается, что в продажу материнские платы на её основе поступят только 16 июня. В конечном итоге это означает, что временной разрыв между появлением плат на базе X570 и B550 растянулся на целый год.

Благодаря B550 на рынке появится второй, и что важнее, более доступный настольный чипсет с официальной поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Напомним, поддержка PCIe 4.0 изначально была добавлена некоторым старым материнским платам на чипсетах AMD B450 и X470 через обновление микрокода для Ryzen 3000. Однако AMD позже убрала поддержку современного интерфейса из прошивок «по техническим причинам».

Чипсет AMD B550 для недорогих материнских плат с поддержкой PCI Express 4.0 выйдет в мае

Материнская плата SOYO на базе AMD B550

На данный момент доподлинно неизвестно, какие именно ограничения получит AMD B550 по сравнению с AMD X570. Не исключено, что он недосчитается поддержки каких-то функций, да и поддержка PCIe 4.0 может оказаться несколько ограниченной. Однако это вряд ли сильно скажется на спросе на новые материнские платы. Кстати, вместе с новым чипсетом AMD может представить и новые бюджетные процессоры Ryzen 3 3000-й серии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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