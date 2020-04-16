Блоки питания SilentiumPC Vero L3/M3 Bronze имеют мощность до 700 Вт

Блоки питания SilentiumPC Vero L3/M3 Bronze имеют мощность до 700 Вт

Компания SilentiumPC представила блоки питания серий Vero L3 Bronze и Vero M3 Bronze для настольных компьютеров: продажи изделий начнутся в ближайшее время, но цена пока не раскрывается.

Все новинки имеют сертификацию 80 PLUS Bronze. Заявленная эффективность составляет 87–88 % при 20-процентной нагрузке и 89–90 % при 50-процентной нагрузке.

Блоки питания SilentiumPC Vero L3/M3 Bronze имеют мощность до 700 Вт

В системе охлаждения применяется вентилятор Sigma HP диаметром 120 мм с небольшим уровнем шума. Реализованы такие средства обеспечения безопасности, как UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), SCP (защита от короткого замыкания) и OPP (защита от превышения мощности).

Блоки питания SilentiumPC Vero L3/M3 Bronze имеют мощность до 700 Вт

В семейство Vero L3 Bronze вошли три модели — мощностью 500 Вт, 600 Вт и 700 Вт. Эти изделия оборудованы системой фиксированных кабелей.

Блоки питания SilentiumPC Vero L3/M3 Bronze имеют мощность до 700 Вт

Серия Vero M3 Bronze представлена моделями мощностью 600 Вт и 700 Вт. Реализована частично модульная система кабелей, благодаря чему пользователи смогут избавиться от нагромождения проводов в компьютерном корпусе.

Все блоки питания выполнены в классическом чёрном цвете. На них предоставляется трёхлетняя гарантия.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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