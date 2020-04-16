MSI оснастила компактный компьютер Trident 3 Arctic ускорителем GeForce GTX 1660 Super

MSI оснастила компактный компьютер Trident 3 Arctic ускорителем GeForce GTX 1660 Super

Компания MSI представила новую модификацию игрового настольного компьютера Trident 3 Arctic, выполненного в корпусе небольшого форм-фактора. Анонсированная модель имеет кодовое обозначение 9SI-674.

В основу устройства положен процессор Intel Core i7-9700F семейства Coffee Lake. Чип объединяет восемь вычислительных ядер с базовой тактовой частотой 3,0 ГГц (динамически повышается до 4,7 ГГц).

В оснащение входят 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666 с возможностью расширения до 32 Гбайт. Подсистема хранения данных объединяет твердотельный накопитель NVMe SSD вместимостью 512 Гбайт и жёсткий диск ёмкостью 1 Тбайт.

MSI оснастила компактный компьютер Trident 3 Arctic ускорителем GeForce GTX 1660 Super

За обработку графики отвечает дискретный ускоритель GeForce GTX 1660 Super с 6 Гбайт памяти GDDR6. Для подключения мониторов имеются интерфейсы DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и DVI-D DL.

Компьютер располагает адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, гигабитным Ethernet-контроллером, портами USB 3.2 Gen.1 Type-C и Type-A, USB 2.0 и пр.

MSI оснастила компактный компьютер Trident 3 Arctic ускорителем GeForce GTX 1660 Super

Модель Trident 3 Arctic выполнена в белом цвете. Габариты составляют 353,73 ? 97,56 ? 251,35 мм. Допускается горизонтальное и вертикальное размещение устройства.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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