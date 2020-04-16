Мини-компьютер Chuwi LarkBox помещается на ладони

Китайская компания Chuwi готовит к выпуску компьютер небольшого форм-фактора под названием LarkBox: в основу новинки ляжет аппаратная платформа Intel Gemini Lake.

Как можно видеть на тизер-изображении, устройство заключено в компактный корпус чёрного цвета. Мини-ПК в буквальном смысле помещается на ладони.

«Сердце» компьютера — процессор Celeron N4100. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра без поддержки многопоточности. Номинальная тактовая частота составляет 1,1 ГГц, максимальная — 2,4 ГГц. В состав изделия входит графический ускоритель Intel UHD 600.

Сообщается, что новинка сможет справляться с выводом изображения в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду.

Прочие характеристики пока, к сожалению, не раскрываются. Но можно предположить, что устройство получит не менее 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью от 64 Гбайт. Очевидно, будут присутствовать адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Официальная презентация Chuwi LarkBox состоится в ближайшее время. Мини-компьютеру предстоит конкурировать с такими устройствами, как, например, ECS Liva Q2.



