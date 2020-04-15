Lenovo рассчитывает на продолжительный сезон продаж ученических ноутбуков

Необходимость перевести учащихся на дистанционную форму обучения сформировала повышенный спрос на ноутбуки и планшеты. В некоторых странах учебные заведения снабжают школьников необходимыми персональными устройствами централизовано, и их поставщики теперь рассчитывают на продолжительный рост спроса.

Источник изображения: Lenovo

В этом смысле показателен пример североамериканского представительства Lenovo, которым делится ресурс CRN. С первого апреля компания решила прекратить стимулирующее субсидирование продаж так называемых «хромбуков», которые очень популярны в образовательной системе США . Такое решение вызвало недовольство партнёров Lenovo, которые выступали посредниками между производителем и учебными заведениями. Прошло всего несколько дней, и Lenovo пообещала вернуть стимулирующие выплаты партнёрам, прислушавшись к пожеланиям последних.

Lenovo признаёт, что на рынке США сейчас не может удовлетворить спрос на ученические ноутбуки под управлением операционной системы Google Chrome OS, хотя ситуация с поставками планомерно улучшается. Для приведения спроса и предложения к равновесию придётся усиленно работать на протяжении двух или трёх последующих кварталов, как отмечают представители компании. Стимулирующие выплаты для партнёров будут сохранены до сентября включительно.

По информации IDC, в первом квартале текущего года Lenovo сохранила за собой статус крупнейшего в мире поставщика персональных компьютеров. В США объёмы поставок компьютеров всех марок сократились на 4 %, достигнув минимального квартального уровня за более чем десять лет. Спрос на продукцию Lenovo в первом квартале рос почти везде в мире, за исключением Японии и азиатско-тихоокеанского региона.



