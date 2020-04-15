Xiaomi выпустила беспроводную компактную клавиатуру MIIIW Air 85

Xiaomi выпустила беспроводную компактную клавиатуру MIIIW Air 85

Компания Xiaomi сегодня представила беспроводную мини-клавиатуру MIIIW Air 85 Bluetooth Dual-mode. Как можно догадаться из названия модели, новинка несёт на своём борту 85 клавиш, которые к тому же имеют необычный дизайн.

Корпус модели MIIIW Air 85 выполнен в компактном форм-факторе (без блока цифровых кнопок в правой части) прямоугольной формы со скругленными углами. Толщина устройства составляет 7,8 мм, при этом клавиатура имеет уклон в восемь градусов для удобного набора текста и уменьшения усталости пальцев. MIIIW Air 85 представлена в трёх расцветках: чёрной, белой и розовой.

Xiaomi выпустила беспроводную компактную клавиатуру MIIIW Air 85

Как видно на представленных фотографиях, клавиши в новинке имеют не совсем привычную для большинства компьютерных клавиатур круглую форму. Символы выгравированы на кнопках с использованием лазерной технологии, что делает их более чёткими и долговечными.

Xiaomi выпустила беспроводную компактную клавиатуру MIIIW Air 85

Для подключения к стационарному или планшетному компьютеру в MIIIW Air 85 Bluetooth Dual-mode используется беспроводная связь: либо через встроенный модуль Bluetooth, либо через отдельный USB-передатчик. Для переключения между этими режимами работы предусмотрены отдельные кнопки. Детище Xiaomi поддерживает работу с настольными операционными системами Windows и MacOS, а также мобильными ОС Android и iOS.

Стоимость компактной клавиатуры MIIIW Air 85 Bluetooth Dual-mode составляет около 22 долларов США (159 юаней). В настоящее время устройство доступно на веб-сайте Xiaomi Youpin.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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