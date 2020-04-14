Подтверждено: Apple A12Z — лишь повторно использованный кристалл A12X
В прошлом месяце Apple представила новое поколение планшетов iPad Pro, и, к удивлению многих, новые устройства не перешли на более мощный вариант новейшей однокристальной системы Apple A13. Вместо этого в iPad был задействован чип, который Apple назвала A12Z. Это наименование явно говорило, что он основан на той же архитектуре Vortex/Tempest, как и предыдущий A12X, который использовался в iPad Pro 2018 года.
Необычный шаг Apple заставил многих подозревать, что A12Z, возможно, даже не является новым чипом, а скорее разблокированным A12X, и теперь публика получила подтверждение этой теории благодаря TechInsights. В кратком твите фирма, занимающаяся техническим анализом и обратным инжинирингом, опубликовала свои выводы и изображения со сравнением A12Z и A12X. Две микросхемы абсолютно идентичны: каждый функциональный блок в A12Z находится в том же месте, и он того же размера, что и в A12X.
Our analysis confirms #Apple #A12Z GPU chip found inside #iPadPro (model A2068) is the same as A12X predecessor. A report of our findings is underway & will be available as part of TechInsights' #Logic Subscription. Learn more here https://t.co/WWQqlPorNF pic.twitter.com/RsQEADpZsc
— TechInsights (@techinsightsinc) April 13, 2020
Хотя анализ TechInsights не сообщает дополнительных деталей вроде степпинга чипа, ясно одно: даже если A12Z получил более новый степпинг по сравнению с A12X 2018 года, с точки зрения дизайна A12Z не приносит ничего нового. Заметные изменения между двумя чипами заключаются только в их конфигурации: в то время как A12X поставляется с 7 активными кластерами ГП, в A12Z включены все 8.
И хотя на деле это изменение не даёт слишком большого выигрыша, всё же речь идёт о новом продукте, который получил слегка более высокую производительность. A12X производится с соблюдением 7-нм норм TSMC, и на момент выхода в 2018 году это был один из самых крупных чипов, выпускаемых на передовом 7-нм техпроцессе. Сейчас, спустя 18 месяцев, доля выхода годных кристаллов должна была существенно возрасти, так что и необходимость в отключении блоков для использования большего количества кристаллов снизилась.
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Сравнение чипов Apple
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A12Z
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A12X
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A13
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A12
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ЦП
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4x Apple Vortex
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4x Apple Vortex
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2x Apple Lightning
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2x Apple Vortex
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ГП
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8 блоков,
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7 блоков
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4 блока,
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4 блока,
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Шина памяти
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128-бит LPDDR4X
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128-бит LPDDR4X
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64-бит LPDDR4X
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64-бит LPDDR4X
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Техпроцесс
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TSMC 7нм (N7)
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TSMC 7 нм (N7)
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TSMC 7 нм (N7P)
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TSMC 7 нм (N7)
Почему Apple предпочла повторно использовать A12X в своих планшетах 2020 года вместо выпуска A13X, можно лишь предполагать: скорее всего ответ на этот вопрос сводится к экономике. Рынок планшетов существенно меньше рынка смартфонов, и даже Apple, у которой почти нет конкурентов в области высококлассных планшетов с процессорами ARM, продаёт куда меньше iPad, чем iPhone. Таким образом, количество устройств для распределения расходов на разработку специализированных чипов оказывается не таким большим, а с каждым поколением литографических норм проектирование становится всё более затратным делом. В какой-то момент смысл создавать новые чипы ежегодно для продуктов с относительно небольшими тиражами теряется. Видимо, Apple достигла этой отметки в отношении своих планшетных процессоров.