Подтверждено: Apple A12Z — лишь повторно использованный кристалл A12X

В прошлом месяце Apple представила новое поколение планшетов iPad Pro, и, к удивлению многих, новые устройства не перешли на более мощный вариант новейшей однокристальной системы Apple A13. Вместо этого в iPad был задействован чип, который Apple назвала A12Z. Это наименование явно говорило, что он основан на той же архитектуре Vortex/Tempest, как и предыдущий A12X, который использовался в iPad Pro 2018 года.

Необычный шаг Apple заставил многих подозревать, что A12Z, возможно, даже не является новым чипом, а скорее разблокированным A12X, и теперь публика получила подтверждение этой теории благодаря TechInsights. В кратком твите фирма, занимающаяся техническим анализом и обратным инжинирингом, опубликовала свои выводы и изображения со сравнением A12Z и A12X. Две микросхемы абсолютно идентичны: каждый функциональный блок в A12Z находится в том же месте, и он того же размера, что и в A12X.

Our analysis confirms #Apple #A12Z GPU chip found inside #iPadPro (model A2068) is the same as A12X predecessor. A report of our findings is underway & will be available as part of TechInsights' #Logic Subscription. Learn more here https://t.co/WWQqlPorNF pic.twitter.com/RsQEADpZsc

— TechInsights (@techinsightsinc) April 13, 2020