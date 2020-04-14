Подтверждено: Apple A12Z — лишь повторно использованный кристалл A12X

Подтверждено: Apple A12Z — лишь повторно использованный кристалл A12X

В прошлом месяце Apple представила новое поколение планшетов iPad Pro, и, к удивлению многих, новые устройства не перешли на более мощный вариант новейшей однокристальной системы Apple A13. Вместо этого в iPad был задействован чип, который Apple назвала A12Z. Это наименование явно говорило, что он основан на той же архитектуре Vortex/Tempest, как и предыдущий A12X, который использовался в iPad Pro 2018 года.

Необычный шаг Apple заставил многих подозревать, что A12Z, возможно, даже не является новым чипом, а скорее разблокированным A12X, и теперь публика получила подтверждение этой теории благодаря TechInsights. В кратком твите фирма, занимающаяся техническим анализом и обратным инжинирингом, опубликовала свои выводы и изображения со сравнением A12Z и A12X. Две микросхемы абсолютно идентичны: каждый функциональный блок в A12Z находится в том же месте, и он того же размера, что и в A12X.

Our analysis confirms #Apple #A12Z GPU chip found inside #iPadPro (model A2068) is the same as A12X predecessor. A report of our findings is underway & will be available as part of TechInsights' #Logic Subscription. Learn more here https://t.co/WWQqlPorNF pic.twitter.com/RsQEADpZsc

— TechInsights (@techinsightsinc) April 13, 2020

Хотя анализ TechInsights не сообщает дополнительных деталей вроде степпинга чипа, ясно одно: даже если A12Z получил более новый степпинг по сравнению с A12X 2018 года, с точки зрения дизайна A12Z не приносит ничего нового. Заметные изменения между двумя чипами заключаются только в их конфигурации: в то время как A12X поставляется с 7 активными кластерами ГП, в A12Z включены все 8.

И хотя на деле это изменение не даёт слишком большого выигрыша, всё же речь идёт о новом продукте, который получил слегка более высокую производительность. A12X производится с соблюдением 7-нм норм TSMC, и на момент выхода в 2018 году это был один из самых крупных чипов, выпускаемых на передовом 7-нм техпроцессе. Сейчас, спустя 18 месяцев, доля выхода годных кристаллов должна была существенно возрасти, так что и необходимость в отключении блоков для использования большего количества кристаллов снизилась.

Сравнение чипов Apple

A12Z

A12X

A13

A12

ЦП

4x Apple Vortex
4x Apple Tempest

4x Apple Vortex
4x Apple Tempest

2x Apple Lightning
4x Apple Thunder

2x Apple Vortex
4x Apple Tempest

ГП

8 блоков,
поколение A12

7 блоков
(1 отключен),
поколение A12

4 блока,
поколение A13

4 блока,
поколение A12

Шина памяти

128-бит LPDDR4X

128-бит LPDDR4X

64-бит LPDDR4X

64-бит LPDDR4X

Техпроцесс

TSMC 7нм (N7)

TSMC 7 нм (N7)

TSMC 7 нм (N7P)

TSMC 7 нм (N7)

Почему Apple предпочла повторно использовать A12X в своих планшетах 2020 года вместо выпуска A13X, можно лишь предполагать: скорее всего ответ на этот вопрос сводится к экономике. Рынок планшетов существенно меньше рынка смартфонов, и даже Apple, у которой почти нет конкурентов в области высококлассных планшетов с процессорами ARM, продаёт куда меньше iPad, чем iPhone. Таким образом, количество устройств для распределения расходов на разработку специализированных чипов оказывается не таким большим, а с каждым поколением литографических норм проектирование становится всё более затратным делом. В какой-то момент смысл создавать новые чипы ежегодно для продуктов с относительно небольшими тиражами теряется. Видимо, Apple достигла этой отметки в отношении своих планшетных процессоров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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