Монитор ASUS TUF Gaming VG279Q1R для игр получил поддержку FreeSync и ELMB

Монитор ASUS TUF Gaming VG279Q1R для игр получил поддержку FreeSync и ELMB

Компания ASUS представила в продуктовом семействе TUF Gaming новый монитор — модель VG279Q1R, построенную на матрице IPS размером 27 дюймов по диагонали.

Устройство соответствует формату Full HD — 1920 ? 1080 пикселей. Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Панель обладает яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов.

В новинке реализована технология FreeSync, помогающая повысить плавность игрового процесса. Система ELMB (Extreme Low Motion Blur) отвечает за уменьшение размытости картинки в движении. Время отклика равно 1 мс, частота обновления — 144 Гц.

Монитор ASUS TUF Gaming VG279Q1R для игр получил поддержку FreeSync и ELMB

Фирменный набор средств ASUS GamePlus включает перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и инструмент выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях. Система GameVisual позволяет быстро настраивать монитор в соответствии с текущими задачами и условиями, чтобы получить максимально качественное изображение.

Монитор ASUS TUF Gaming VG279Q1R для игр получил поддержку FreeSync и ELMB

Панель располагает 2-ваттными стереофоническими динамиками, двумя разъёмами HDMI 1.4 и интерфейсом DisplayPort 1.2. Подставка позволяет регулировать только угол наклона экрана.

Информации об ориентировочной цене модели TUF Gaming VG279Q1R на данный момент, к сожалению, нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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