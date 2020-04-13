AMD снова пообещала аппаратную трассировку лучей и скорый выход Big Navi

AMD снова пообещала аппаратную трассировку лучей и скорый выход Big Navi

AMD выпустила 17-й эпизод передачи The Bring Up, в котором коснулась вопросов разработки игр и своих планов в области графических ускорителей. Обычно в это время проходит конференция разработчиков игр GDC, которая была отменена в этом году из-за пандемии, так что выбор темы неслучаен.

Гостем передачи выступила старший директор подразделения AMD Radeon Technologies Лаура Смит (Laura Smith), так что информация озвучена из первых уст. Она отвечает и частично определяет планы компании на игровом рынке на ближайшие 3–5 лет.

Руководитель рассказала среди прочего, что AMD активно сотрудничает с разработчиками игр. На раннем этапе компания выясняет, с какими ограничения сталкиваются студии, какие проблемы они пытаются решить в своих проектах, какое видение имеют. Затем это всё передаётся командам инженеров и архитекторов, которые предлагают варианты решения тех или иных задач. Команда AMD предлагает свои решения, а итогом становится выход новых игр, наряду с новыми программными и аппаратными продуктами AMD, оптимизированными под новые проекты. Получается такой обоюдовыгодный симбиоз.

Главная задача, которую приходится обычно решать команде Radeon и разработчикам игр — это реализация новых технологий и решений, позволяющих сделать интерактивные развлечения более реалистичными. Речь идёт об улучшенных границах объектов, более естественном свете, контрасте и других аспектах, делающих картинку более визуально богатой и достоверной без лишних затрат ресурсов.

Наиболее интересным вопросом, который затронула Лаура Смит, стала трассировка лучей. Руководитель отметила, что метод далеко не нов, и в технических областях был доступен многие годы: люди понимают, о чём идёт речь и пользуются им для повышения реализма графики. Но эта технология крайне требовательна к ресурсам, потому что предполагает просчёт бесчисленного количества лучей в сцене.

AMD снова пообещала аппаратную трассировку лучей и скорый выход Big Navi

AMD давно ждала переломной точки, когда можно будет реализовать трассировку лучей в реальном времени в играх без слишком больших компромиссов с точки зрения точности расчётов и частоты кадров. Должно было прийти время, когда технологию смогли бы легко задействовать разработчики игр, чтобы она стала широко используемой. Теперь, по словам руководителя, все ощущают, что это время пришло: графические чипы стали достаточно мощными, появились новые методы гибридной трассировки, и уже ясно, что за этой технологий — будущее игр.

AMD снова пообещала аппаратную трассировку лучей и скорый выход Big Navi

В конце ведущие напомнили, что ещё в январе глава AMD Лиза Су (Lisa Su) сказала, что мощная видеокарта под условным именем Big Navi на подходе, и они попросили Лауру Смит дать комментарий на этот счёт и рассказать, чего следует ждать. Она ответила уклончиво, сославшись на то, что не может разглашать лишнего, но кое-то всё же пообещала: если сегодня видеокарты серии RX 5000 нацелены на качественное и комфортное игровое окружение в разрешениях 1080p и 1440p, то Big Navi удовлетворит запросы игроков и энтузиастов, желающих большего. В конце госпожа Смит пообещала ещё появиться в этой передаче позже в этом году, чтобы рассказать побольше о новом ускорителе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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