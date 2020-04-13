Процессоры Comet Lake-S появились в ассортименте украинского магазина

Компания Intel должна представить свои долгожданные настольные процессоры Comet Lake-S только в конце этого месяца, что не мешает некоторым магазинам добавлять их в свой ассортимент уже сейчас. Утром мы сообщали о начале предзаказов в Канаде, а теперь новые чипы Intel появились и в ассортименте украинского магазина Brain.

Предлагается довольно много различных моделей процессоров нового поколения, от базовых двухъядерных Celeron до 10-ядерного флагманского Core i9-10900K. Конечно же, ни один из этих процессоров не доступен для заказа на данный момент. Продавец лишь предлагает оставить контактные данные для получения уведомления о том, когда новинки поступят в продажу.

Указывает магазин и цены на новинки, однако насколько они будут соответствовать тем ценам, которые мы увидим на старте продаж, пока что сказать сложно. Ресурс overclockers.ua предполагает, что магазин заложил в указанные цены некоторый запас на случай дальнейшей нестабильности курса валюты, а также экономической неопределённости в связи с пандемией коронавируса.

Флагманский процессор Core i9-10900K оценён в 21 325 гривен, что примерно равно 58 000 рублей или $785 по курсу на момент написания новости. Для сравнения актуальный флагман Intel Core i9-9900K в этом же магазине стоит лишь 16 500 гривен, что соответствует 45 000 рублей или $610. Также отметим, что сопоставимый с Core i9-9900K по характеристикам Core i7-10700K оценён магазином в примерно 41 500 рублей или $560.

В конце напомним, что несмотря на то, что анонс Comet Lake-S состоится в конце апреля, в продажу новые процессоры поступят лишь к концу мая, если верить слухам. К слову, украинский продавец на данный момент не указывает даже ориентировочные даты начала продаж новых чипов.



