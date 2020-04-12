LG запатентовала рулонный ТВ-дисплей

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании LG Display патент на так называемый «скручивающийся дисплей» (Rollable display). Как можно видеть на иллюстрациях, южнокорейский разработчик размышляет над телевизором, выполненным в цилиндрическом корпусе.

Reuters

В сложенном состоянии устройство не займёт много места. Таким образом, панель можно будет без проблем интегрировать в различные интерьеры.

Для перевода устройства в рабочий режим достаточно будет вытянуть экран из корпуса. Цилиндрический модуль может монтироваться как вертикально, так и горизонтально.

По всей видимости, пользователи смогут вытягивать дисплей на определённую длину — скажем, для полноценного просмотра видеоматериалов или только лишь для отображения полезной информации.

В патенте говорится, что экран может быть выполнен по технологии органических светодиодов (OLED). Не исключён также вариант применения электронной бумаги.

Заявка на патент была подана ещё в декабре 2016 года, но выдан документ только сейчас. О планах LG Display по коммерциализации рулонного телевизора пока ничего не сообщается.



