SMIC может приступить к производству 14-нм ASIC для майнинга криптовалюты

Добыча криптовалюты перестала быть темой номер один. Но сама идея никуда не делась и может как возродиться снова, так и трансформироваться для поддержки технологий блокчейн. Тем более, что власти Китая год назад приступили к государственному регулированию сферы добычи цифровых денег и определили курс развития блокчейна. В связи с этим интересно отметить слух о возможном начале выпуска компанией SMIC ASIC для майнинга криптовалюты.

По данным интернет-ресурса Laoyaoba, крупнейший в Китае контрактный производитель полупроводников компания SMIC завершила тестирование и подготовила к массовому выпуску 14-нм ASIC компании Canaan Technology. Последняя считается лидером рынка заказных БИС для майнинга и блокчейна. В декабре прошлого года она якобы забронировала для выпуска ASIC часть будущих 5-нм линий компании TSMC. Очевидно, что сотрудничество со SMIC поможет сэкономить на производстве, хотя с точки зрения энергоэффективности и производительности 14-нм продукция SMIC будет уступать 5-нм продукции TSMC.

Тем не менее, TSMC начнёт выполнять заказы компании Canaan только во второй половине года, а SMIC готова начать массовое производство в текущем квартале. Предполагается, что 14-нм чип Canaan на FinFET-транзисторах будет оптимизирован для добычи altcoin. К слову, выручка от 14-нм техпроцесса начала идти в карман SMIC только в четвёртом квартале 2019 года. До конца 2020 года компания рассчитывает нарастить выпуск пластин с 14-нм чипами с 4000 штук в месяц до 15 000 штук.

Ещё одно интересное сообщение касается сотрудничества SMIC и HiSilicon. Всю прошлую осень ходили слухи, что Huawei в рамках импортозамещения переведёт часть заказов с линий TSMC на линии SMIC. Прямого подтверждения этому не было. Зато сейчас источник сообщает, что один из вариантов смартфона Honor Play 4T будет базироваться на 14-нм процессоре Kirin 710A. Этот процессор станет или уже стал первым плодом совместных работ HiSilicon и SMIC. Тем самым можно признать, что SMIC поднялась до уровня игроков средней лиги, а освоение 7-нм техпроцесса станет закреплением успеха.



