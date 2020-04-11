XFX зарегистрировала видеокарты Radeon RX 6000, RX 7000, RX 8000 и RX 9000

Самыми старшими на данный момент потребительскими видеокартами AMD являются модели Radeon RX 5000-й серии. Об их преемниках компания AMD пока что не распространяется, ограничиваясь лишь малыми порциями информации о следующем поколении графических процессоров. Однако это не помешало XFX зарегистрировать названия будущих видеокарт в базе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В свежей нотификации от 10 апреля упоминается множество видеокарт серий Radeon RX 6000, RX 7000, RX 8000 и даже RX 9000. Все они упоминаются в зашифрованном виде, но понять, о каких моделях идёт речь, не составит труда. Например, под кодовым названием RX99XT* явно подразумевается Radeon RX 9900 XT. Таким образом у XFX формируются артикулы видеокарт.

Интересно, что помимо моделей с суффиксом «XT» в названии, также упоминаются и модели с суффиксом «XL». По всей видимости, под этим кодовым названием проходят обычные модели, без буквенного обозначения. Например, в списке фигурируют видеокарты RX57*XL и RX57*XT, которые на самом деле являются моделями Radeon RX 5700 и RX 5700 XT соответственно. Также XFX упоминает несколько видеокарт с суффиксами «A» «M» и «P», но что означают эти сокращения, понять сложно.

Похоже, компания AMD намерена ещё довольно долго использовать схему наименований, предложенную в 5000-й серии видеокарт Radeon RX. В среднем сегменте будут предлагаться видеокарты Radeon RX x500 и RX x600, чуть выше будут стоять модели Radeon RX x700, а самыми старшими станут ускорители Radeon RX x800 и RX x900. Правда, нельзя исключать и возможность того, что всё это лишь инициатива самой XFX, и реальные планы у компании AMD другие.



