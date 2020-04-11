IIYAMA выпустила игровой 34-дюймовый IPS-монитор G-Master GB3461WQSU Red Eagle

Японский производитель мониторов IIYAMA выпустил новую модель ультраширокого монитора в рамках своей линейки G-Master, предназначенной для геймеров. Новинка называется G-Master GB3461WQSU Red Eagle и построена она на высокопроизводительной ADS-IPS матрицы с диагональю 34 дюйма (86,7 см).

Панель монитора GB3461WQSU может похвастаться частотой обновления экрана 144 Гц и временем отклика 1 мс (MPRT), а также разрешением 3440 ?1440 (UWQHD), покрытием цветового пространства sRGB на 100 %. Также новинка характерисзуется поддержкой технологий HDR и AMD FreeSync Premium, матовой поверхностью экрана и встроенными динамиками 2?5 Вт.

Соотношение сторона экрана составляет 21:9, яркость 350 кд/м?, контрастность 1000:1, расширенная контрастность 80М:1. Углы обзоры стандартные для IPS-матрицы и составляют 178° по горизонтали и по вертикали. Частота горизонтальной развертки 30–220 кГц, частота вертикальной развертки 48–144 Гц, размер пикселя составляет 0,233 мм.

Монитор оснащен следующими интерфейсами: два HDMI (макс. 3440?1440 @120 Гц), два DisplayPort (макс. 3440?1440 @144 Гц), два USB 3.0 и разъём для наушников.

Регулируемая по высоте подставка позволяет настроить положение экрана в соответствии с предпочтениями пользователя. Есть возможность установки на крепление типа VESA 100?100 мм.

Рекомендованная стоимость G-Master GB3461WQSU Red Eagle не известна, но его можно встретить в магазинах Европы по цене 469 евро, с доставкой на следующей неделе.



