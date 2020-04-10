Названы особенности обновлённых мобильных видеокарт GeForce RTX 2060 и RTX 2070

Названы особенности обновлённых мобильных видеокарт GeForce RTX 2060 и RTX 2070

В начале этого месяца компания NVIDIA представила обновлённую серию мобильных видеокарт на графических процессорах Turing. В неё как вошли новые модели, так и осталась часть существовавших ранее. Но как оказалось, некоторые уже существовавшие мобильные видеокарты на базе Turing компания NVIDIA также обновила, но не стала заострять на этом внимание.

Речь идёт о мобильных графических ускорителях GeForce RTX 2070 и RTX 2060. Если взглянуть на характеристики этих видеокарт до и после обновления серии, то можно заметить лишь отличия в таковых частотах GPU. У первой частота GPU выросла всего на 15 МГц, а у второй — сразу на 255 МГц. Ещё изменились кодовые названия: мобильная GeForce RTX 2070 раньше называлась N18E-G2, а теперь — N18E-G1R, тогда как GeForce RTX 2060 была N18E-G1, а стала N18E-G1-B.

Но оказалось, что это не все изменения в младших мобильных видеокартах GeForce RTX. По данным ресурса ComputerBase, обновлённые версии GeForce RTX 2070 и RTX 2060 получили микросхемы памяти GDDR6 от Micron с пониженным рабочим напряжением: 1,25 В вместо прежних 1,35 В. За счёт этого графический процессор может получать больше питания и соответственно работать с более высокой тактовой частотой.

Названы особенности обновлённых мобильных видеокарт GeForce RTX 2060 и RTX 2070

В случае с обновлённой GeForce RTX 2060 значительному росту тактовых частот и соответственно производительности поспособствовало то, что NVIDIA увеличила её уровень TDP с 90 до 115 Вт. У обновлённой GeForce RTX 2070 прирост частот обеспечила лишь более эффективная память.

Также изменения коснулись и «урезанных» по питанию версии GeForce RTX Max-Q, правда, в другую сторону. По желанию производителя, данные видеокарты теперь могут ограничиться 65 Вт вместо стандартных 80 Вт. Так что производительность видеокарт серии Max-Q может довольно сильно варьироваться в разных ноутбуках, в зависимости от того, какой режим питания выберет производитель.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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