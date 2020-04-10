Ноутбуки Lenovo ThinkPad на AMD Ryzen 4000 не получат ранее заявленный порт Thunderbolt 3

Компания Lenovo в феврале этого года анонсировала новые ноутбуки ThinkPad на базе процессоров AMD Ryzen 4000: ThinkPad T14, ThinkPad T14s и ThinkPad X13. Тогда большой новостью для многих стало упоминание в технических характеристиках каждой из новинок порта Thunderbolt 3. Но с приближением начала продаж выяснилось, что данный порт в ноутбуках отсутствует.

Поддержка Thunderbolt всегда являлась одним из важных преимуществ ноутбуков, работающих на базе процессоров Intel . Например, через Thunderbolt можно подключить внешнюю видеокарту, что позволит существенно «прокачать» графическую систему. Но поскольку стандарт был разработан компанией Intel , то в ноутбуках на базе процессоров AMD этого порта не было. Указание порта на новых моделях ThinkPad на базе AMD Ryzen 4000 стало настоящим откровением.

Но, как выяснили коллеги с портала Notebook Check, изначально представленные прессе в феврале технические характеристики ноутбуков ThinkPad на базе AMD Ryzen 4000 содержали сразу несколько ошибок.

Февральские технические данные модели Lenovo ThinkPad T14 на базе AMD Ryzen 4000

Журналисты смогли найти на просторах Сети обновленную техническую информацию для моделей T14 и T14s. Во-первых, выяснилось, что в обновленных данных не значатся порты Thunderbolt 3 для этих моделей. Помимо этого, у модели T14 отсутствует сетевой порт RJ45, который также присутствовал в изначально представленных в феврале технических данных.

Обновлённые спецификации моделей ноутбуков Lenovo ThinkPad T14s и T14

Другими словами, Lenovo изначально сообщила прессе неправильные спецификации своих устройств. Обращение в Lenovo подтвердило это предположение.

К слову, прочие представленные к настоящему моменту ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen 4000 от других производителей также не заявляют наличие портов Thunderbolt 3. Речь идёт, например, о таких моделях, как Acer Swift 3 и Aspire 5, ROG Zephyrus G14 и TUF Gaming A15 от ASUS, G5 15 Special Edition от Dell и Bravo 15 от MSI.



