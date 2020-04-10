Ноутбуки Lenovo ThinkPad на AMD Ryzen 4000 не получат ранее заявленный порт Thunderbolt 3

Ноутбуки Lenovo ThinkPad на AMD Ryzen 4000 не получат ранее заявленный порт Thunderbolt 3

Компания Lenovo в феврале этого года анонсировала новые ноутбуки ThinkPad на базе процессоров AMD Ryzen 4000: ThinkPad T14, ThinkPad T14s и ThinkPad X13. Тогда большой новостью для многих стало упоминание в технических характеристиках каждой из новинок порта Thunderbolt 3. Но с приближением начала продаж выяснилось, что данный порт в ноутбуках отсутствует.

Поддержка Thunderbolt всегда являлась одним из важных преимуществ ноутбуков, работающих на базе процессоров Intel. Например, через Thunderbolt можно подключить внешнюю видеокарту, что позволит существенно «прокачать» графическую систему. Но поскольку стандарт был разработан компанией Intel, то в ноутбуках на базе процессоров AMD этого порта не было. Указание порта на новых моделях ThinkPad на базе AMD Ryzen 4000 стало настоящим откровением.

Но, как выяснили коллеги с портала Notebook Check, изначально представленные прессе в феврале технические характеристики ноутбуков ThinkPad на базе AMD Ryzen 4000 содержали сразу несколько ошибок.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad на AMD Ryzen 4000 не получат ранее заявленный порт Thunderbolt 3

Февральские технические данные модели Lenovo ThinkPad T14 на базе AMD Ryzen 4000

Журналисты смогли найти на просторах Сети обновленную техническую информацию для моделей T14 и T14s. Во-первых, выяснилось, что в обновленных данных не значатся порты Thunderbolt 3 для этих моделей. Помимо этого, у модели T14 отсутствует сетевой порт RJ45, который также присутствовал в изначально представленных в феврале технических данных.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad на AMD Ryzen 4000 не получат ранее заявленный порт Thunderbolt 3

Обновлённые спецификации моделей ноутбуков Lenovo ThinkPad T14s и T14

Другими словами, Lenovo изначально сообщила прессе неправильные спецификации своих устройств. Обращение в Lenovo подтвердило это предположение.

К слову, прочие представленные к настоящему моменту ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen 4000 от других производителей также не заявляют наличие портов Thunderbolt 3. Речь идёт, например, о таких моделях, как Acer Swift 3 и Aspire 5, ROG Zephyrus G14 и TUF Gaming A15 от ASUS, G5 15 Special Edition от Dell и Bravo 15 от MSI.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Xiaomi Smart Door Bell 2: дверной замок за $30 для «умного» домаXiaomi Smart Door Bell 2: дверной замок за $30 для «умного» дома
Мини-компьютер Axiomtek на базе AMD Ryzen Embedded поддерживает четыре 4К-дисплеяМини-компьютер Axiomtek на базе AMD Ryzen Embedded поддерживает четыре 4К-дисплея
Купить десктопные десятиядерники Intel Comet Lake-S получится не раньше конца маяКупить десктопные десятиядерники Intel Comet Lake-S получится не раньше конца мая
Проводные внутриканальные наушники vivo поступили в продажу по цене $18Проводные внутриканальные наушники vivo поступили в продажу по цене $18
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %
Блок рекламы


Похожие новости
К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000
Мини-компьютер Axiomtek на базе AMD Ryzen Embedded поддерживает четыре 4К-дисплеяМини-компьютер Axiomtek на базе AMD Ryzen Embedded поддерживает четыре 4К-дисплея
Origin EON15-X AMD: игровой ноутбук с 12-ядерным процессором AMD Ryzen 9Origin EON15-X AMD: игровой ноутбук с 12-ядерным процессором AMD Ryzen 9
Intel Tiger Lake вновь подтвердил превосходство над Ryzen 4000 по производительности графикиIntel Tiger Lake вновь подтвердил превосходство над Ryzen 4000 по производительности графики
Ноутбуки Acer Predator Triton 500 и Nitro 5 получили свежие процессоры Intel и графику NVIDIAНоутбуки Acer Predator Triton 500 и Nitro 5 получили свежие процессоры Intel и графику NVIDIA
Игровой ноутбук XMG Apex 15 получил версию с десктопным 16-ядерным Ryzen 9 3950XИгровой ноутбук XMG Apex 15 получил версию с десктопным 16-ядерным Ryzen 9 3950X
Acer выпустит ноутбуки Swift 3 и Aspire 5 на процессорах AMD Ryzen 4000Acer выпустит ноутбуки Swift 3 и Aspire 5 на процессорах AMD Ryzen 4000
Встроенная графика Tiger Lake-U оказалась производительнее RX Vega 8 процессора Ryzen R9 4900HSВстроенная графика Tiger Lake-U оказалась производительнее RX Vega 8 процессора Ryzen R9 4900HS
Во вторник Xiaomi может представить обновлённый RedmiBook 14 на Ryzen 4000Во вторник Xiaomi может представить обновлённый RedmiBook 14 на Ryzen 4000
Intel Rocket Lake-S действительно получат новые архитектуру, графику, чипсеты и поддержку PCIe 4.0Intel Rocket Lake-S действительно получат новые архитектуру, графику, чипсеты и поддержку PCIe 4.0
Последние новости
Подгружаем последние новости