EVGA GeForce RTX 2080 Super KO и RTX 2070 Super KO будут продаваться дешевле большинства аналогов

EVGA GeForce RTX 2080 Super KO и RTX 2070 Super KO будут продаваться дешевле большинства аналогов

Компания EVGA первой из производителей представила видеокарту GeForce RTX 2060 стоимостью меньше $300. Эта видеокарта стала первой представительницей серии KO, а теперь ей компанию составили модели GeForce RTX 2080 Super KO и RTX 2070 Super KO, которые также могут похвастаться довольно невысокой стоимостью.

Видеокарта GeForce RTX 2070 Super KO будет предлагаться по цене $499,99, что делает её одной из самых доступных RTX 2070 Super. За эту цену пользователь получит видеокарту с эталонными тактовыми частотами графического процессора и видеопамяти, а также с неэталонной системой охлаждения.

EVGA GeForce RTX 2080 Super KO и RTX 2070 Super KO будут продаваться дешевле большинства аналогов

Частота графического процессора Turing с 2560 ядрами CUDA в режиме Boost достигает 1770 МГц. В свою очередь 8 Гбайт памяти GDDR6 работают на эффективной частоте 14 ГГц. Система охлаждения включает пару вентиляторов и два алюминиевых радиатора с медными тепловыми трубками. Для дополнительного питания имеется связка из 6- и 8-контактного разъёмов.

EVGA GeForce RTX 2080 Super KO и RTX 2070 Super KO будут продаваться дешевле большинства аналогов

Вторая видеокарта, GeForce RTX 2080 Super KO, получила рекомендованную цену в $699,99, что также делает её одной из самых доступных RTX 2080 Super. Эта видеокарта тоже предлагает эталонные частоты и неэталонное исполнение.

EVGA GeForce RTX 2080 Super KO и RTX 2070 Super KO будут продаваться дешевле большинства аналогов

Система охлаждения здесь точно такая же, как и у младшей новинки. Графический процессор с 3072 ядрами CUDA работает с частотой до 1815 МГц, тогда как 8 Гбайт памяти GDDR6 имеют эффективную частоту в 15,5 ГГц. Для дополнительного питания здесь используется связка из 6- и 8-контактного разъёмов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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