Мощность станции беспроводной подзарядки OPPO AirVOOC составит 40 Вт

Сертификацию в Wireless Power Consortium (WPC) прошло новое устройство OPPO — станция беспроводной подзарядки OPPO Wireless Charger, имеющая кодовое обозначение OAWV01.

Консорциум WPC, напомним, продвигает технологию беспроводной подзарядки Qi, которая позволяет передавать энергию с помощью магнитной индукции. Компания OPPO присоединилась к этой группе в январе прошлого года.

В документации WPC приводятся изображения будущей станции беспроводной подзарядки OPPO. Видно, что она выполнена в корпусе овальной формы. На зарядной площадке просматривается надпись AirVOOC — именно под таким именем новинка выйдет на коммерческий рынок.

В основании аксессуара имеются вентиляционные отверстия. Конструкцией предусмотрено наличие охлаждающего вентилятора.

Станция обеспечит мощность беспроводной зарядки до 40 Вт. Кроме того, говорится о поддержке 65-ваттной проводной зарядки.

Новинка может быть представлена вместе с мощным смартфоном OPPO Reno Ace 2, официальная презентация которого ожидается уже 13 апреля.



