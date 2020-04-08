Десятиядерным Intel Comet Lake-S потребуется жидкостное охлаждение

На днях уже звучала информация о попытках Intel оптимизировать теплоотвод от процессоров семейства Comet Lake-S. Высокие частоты и 14-нм техпроцесс кажутся не лучшими соседями. Но эксперименты показывают, что для достижения заложенных частот процессорам не обязательно потребуется жидкостное охлаждение, по крайней мере если речь идёт о Core i9-10990F.

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Недавно мы оказались невольными свидетелями того, какие максимальные частоты автоматического разгона для новых процессоров Comet Lake-S заявляет в своих презентационных материалах компания Intel . Десятиядерный Core i9-10900K при условии адекватного охлаждения сможет достигать частоты 5,3 ГГц, восьмиядерный Core i7-10700K ограничится 5,1 ГГц, а шестиядерный Core i5-10600K — 4,8 ГГц.

Сайт Hardware Times со ссылкой на впечатления одного из пользователей Weibo рассказывает о специфике практической эксплуатации десятиядерного процессора Core i9-10900F, который хоть и имеет ограниченный диапазон изменения множителя, отдалиться от номинальной частоты 2,8 ГГц возможность всё-таки получит. Утверждается, что автор экспериментов является сотрудником компании Lenovo, а потому имеет доступ к инженерным образцам процессоров до их официального анонса.

Источник изображения: Hardware Times

Для конкретной модели Core i9-10900F производителем заявлена способность автоматически повышать частоту до 5,2 ГГц при работе в однопоточном режиме и при наличии адекватного охлаждения. На практике выясняется, что башенный охладитель с пятью тепловыми трубками позволяет всем десяти ядрам процессора под многопоточной нагрузкой в виде стресс-теста поднять частоту до 4,5 ГГц. Необслуживаемая система жидкостного охлаждения с вентилятором типоразмера 120 мм в этом же случае удерживает частоту на отметке 4,58 ГГц, и это весьма достойно. Правда, температура отдельных ядер достигает 93 градусов Цельсия, но до пропуска тактов остаётся запас в семь градусов. Уровень энергопотребления при нагрузке на все ядра в этом случае достигает 220 Вт.

Автор эксперимента приходит к выводу, что минимально достаточной системой охлаждения для шестиядерных моделей Comet Lake-S следует считать добротный воздушный охладитель с пятью или шестью тепловыми трубками, а в случае с моделями Core i7 и Core i9 данного семейства скорее всего придётся использовать уже СЖО с радиатором типоразмера не менее 240 мм. В комплекте поставки, естественно, такие системы охлаждения к процессорам прилагаться не будут, и их приобретение станет задачей самого пользователя.



