Мини-компьютер Axiomtek на базе AMD Ryzen Embedded поддерживает четыре 4К-дисплея

Компания Axiomtek анонсировала компьютер небольшого форм-фактора DSP600-211 4K, который может применяться для создания видеостен или многомониторных систем.

Основа устройства — аппаратная платформа AMD Ryzen Embedded. Может быть задействован процессор V1807B (четыре ядра; до 3,8 ГГц) или V1605B (четыре ядра; до 3,6 ГГц). В первом случае имеется графический ускоритель Radeon Vega 11, во втором — Radeon Vega 8.

Для модулей оперативной памяти DDR4-2400 в системе Axiomtek DSP600-211 4K доступны два слота SO-DIMM; максимально поддерживаемый объём ОЗУ составляет 16 Гбайт. Предусмотрены два коннектора M.2 для твердотельных накопителей с интерфейсами SATA и NVMe.

Оснащение включает двухпортовый сетевой контроллер Gigabit Ethernet. Опционально могут быть установлены модули Wi-Fi, Bluetooth и 4G LTE .

Одной из ключевых особенностей Axiomtek DSP600-211 4K является наличие четырёх разъёмов HDMI 2.0, к которым могут быть подключены панели формата 4К. Таким образом, возможен вывод изображения сразу на четыре дисплея.

Среди прочего стоит упомянуть два порта USB 3.1, два разъема USB 2.0, два последовательных порта и стандартный 3,5-мм аудиоразъём. Устройство имеет размеры 250 ? 182,8 ? 30 мм и весит 1,9 кг. Стоимость Axiomtek DSP600-211 4K пока что не уточняется.



