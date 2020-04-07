Redmi выпустит домашний маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6

Redmi выпустит домашний маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6

Бренд Redmi, сформированный китайской компанией Xiaomi, собирается представить новый роутер для домашнего использования, о чём сообщают сетевые источники.

Устройство фигурирует под кодовым обозначением AX1800. Речь идёт о подготовке маршрутизатора Wi-Fi 6, или 802.11ax. Данный стандарт позволяет увеличить теоретическую пропускную способность беспроводной сети в два раза по сравнению со стандартом 802.11ac Wave-2.

Информация о новинке Redmi обнародована на китайском сертификационном сайте 3C (China Compulsory Certificate). А это означает, что официальная презентация роутера уже не за горами.

Redmi выпустит домашний маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6

Нужно отметить, что маршрутизатор Wi-Fi 6 — устройство AX3600 — недавно анонсировала сама компания Xiaomi. Это устройство (показано на изображениях) использует чип Qualcomm IPQ8071, который обеспечивает возможность работы в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Пиковая скорость передачи данных достигает 1,7 Гбит/с.

Технические характеристики роутера Redmi AX1800 пока не раскрываются. Но отмечается, что новинка окажется дешевле модели Xiaomi AX3600, которая стоит около $90.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Xiaomi Smart Door Bell 2: дверной замок за $30 для «умного» домаXiaomi Smart Door Bell 2: дверной замок за $30 для «умного» дома
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %
Первое изображение материнской платы Biostar Z490 Racing GTA для Comet Lake-SПервое изображение материнской платы Biostar Z490 Racing GTA для Comet Lake-S
Xiaomi выпустила электробритву Mijia S300 стоимостью $14Xiaomi выпустила электробритву Mijia S300 стоимостью $14
Низкопрофильная клавиатура Genesis Thor 420 снабжена RGB-подсветкойНизкопрофильная клавиатура Genesis Thor 420 снабжена RGB-подсветкой
Блок рекламы


Похожие новости
Sony анонсировала новые телевизоры 4K и 8K с поддержкой Smart TVSony анонсировала новые телевизоры 4K и 8K с поддержкой Smart TV
Acer выпустит ноутбуки Swift 3 и Aspire 5 на процессорах AMD Ryzen 4000Acer выпустит ноутбуки Swift 3 и Aspire 5 на процессорах AMD Ryzen 4000
DDR5: запуск на 4800 МТ/с, более 12 процессоров с поддержкой DDR5 в разработкеDDR5: запуск на 4800 МТ/с, более 12 процессоров с поддержкой DDR5 в разработке
Во вторник Xiaomi может представить обновлённый RedmiBook 14 на Ryzen 4000Во вторник Xiaomi может представить обновлённый RedmiBook 14 на Ryzen 4000
Sapphire выпустит мини-компьютеры NUC на базе Ryzen EmbeddedSapphire выпустит мини-компьютеры NUC на базе Ryzen Embedded
Intel работает над поддержкой нескольких GPU серии Xe в драйверах для VulkanIntel работает над поддержкой нескольких GPU серии Xe в драйверах для Vulkan
Nanya до конца года выпустит микросхемы оперативной памяти 10-нм классаNanya до конца года выпустит микросхемы оперативной памяти 10-нм класса
CES 2020: маршрутизатор Razer Sila 5G Home Router подходит для игрCES 2020: маршрутизатор Razer Sila 5G Home Router подходит для игр
Panasonic анонсировала первые в мире VR-очки с поддержкой HDR и UHDPanasonic анонсировала первые в мире VR-очки с поддержкой HDR и UHD
Pico представила VR-гарнитуру Neo 2 Eye с функцией отслеживания движения глаз и поддержкой Wi-Fi 60 ГГцPico представила VR-гарнитуру Neo 2 Eye с функцией отслеживания движения глаз и поддержкой Wi-Fi 60 ГГц
Последние новости
Подгружаем последние новости