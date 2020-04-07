Redmi выпустит домашний маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6

Бренд Redmi, сформированный китайской компанией Xiaomi, собирается представить новый роутер для домашнего использования, о чём сообщают сетевые источники.

Устройство фигурирует под кодовым обозначением AX1800. Речь идёт о подготовке маршрутизатора Wi-Fi 6, или 802.11ax. Данный стандарт позволяет увеличить теоретическую пропускную способность беспроводной сети в два раза по сравнению со стандартом 802.11ac Wave-2.

Информация о новинке Redmi обнародована на китайском сертификационном сайте 3C (China Compulsory Certificate). А это означает, что официальная презентация роутера уже не за горами.

Нужно отметить, что маршрутизатор Wi-Fi 6 — устройство AX3600 — недавно анонсировала сама компания Xiaomi. Это устройство (показано на изображениях) использует чип Qualcomm IPQ8071, который обеспечивает возможность работы в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Пиковая скорость передачи данных достигает 1,7 Гбит/с.

Технические характеристики роутера Redmi AX1800 пока не раскрываются. Но отмечается, что новинка окажется дешевле модели Xiaomi AX3600, которая стоит около $90.



